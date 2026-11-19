Nhà lãnh đạo này đã thu hút sự chú ý trong sự kiện APEC đang diễn ra ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Khi một trong những sự kiện quốc tế quan trọng nhất thế giới diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc trong tuần này, một vị khách đặc biệt đã thu hút sự chú ý bởi phong cách xuất hiện giản dị.

Theo đoạn video ghi lại cảnh Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đến Trung Quốc hôm 16/11, bà đã thực hiện hành trình dài bằng máy bay thương mại của hãng hàng không China Southern Airlines.

Các video được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Douyin của Trung Quốc cho thấy, tại cổng lên máy bay ở Mexico, nhiều hành khách đã tranh thủ chụp ảnh cùng bà Sheinbaum. Nữ tổng thống mỉm cười và vui vẻ tạo dáng cùng từng người khi họ xếp hàng lần lượt đến chụp ảnh.

Tổng thống Mexico tham dự APEC 2026.

Sau khi đến Thâm Quyến, bà Sheinbaum lên xe bus đưa đón và được chở đến một khu vực khác của sân bay. Tại đây, các quan chức Trung Quốc cùng những nghệ sĩ biểu diễn múa đã đứng trên thảm đỏ chào đón bà.

Phong cách di chuyển giản dị của bà Sheinbaum dường như nhận được nhiều thiện cảm từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người dành lời khen cho nữ tổng thống vì sự gần gũi và thực tế.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Claudia Sheinbaum kể từ khi nhậm chức. Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Bà Sheinbaum đang tìm cách mở rộng hợp tác giữa Mexico và Trung Quốc trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ và phát triển khoa học. Bên cạnh đó, bà cũng có cuộc trao đổi về thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mexico.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết bà đã có “cuộc gặp rất tốt đẹp với Tổng thống Donald Trump và nhóm cộng sự của ông” tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, bà Sheinbaum nhận định: “Chúng tôi tiếp tục đạt được tiến triển trong chương trình nghị sự chung”, đồng thời chia sẻ hình ảnh cuộc gặp.