Một thương hiệu sushi băng chuyền mới cùng hệ thống Sushi Hokkaido Sachi đã cập bến Landmark

Ngày 16/10/2026, chuyến tàu tốc hành mang tên Sushi Sachi đã cập bến tầng B1, Vincom Center Landmark 81 để chào đón những vị khách đầu tiên. Khác với những chuyến tàu xập xình đầy ắp hành khách trên đường ray, những toa tàu tại Sushi Sachi chỉ chuyên chở những đĩa sushi, món ăn ngon miệng và những niềm háo hức nho nhỏ đến với thực khách.

Trải nghiệm mới lạ kèm bảo chứng chất lượng

Là thương hiệu hoàn toàn mới thuộc hệ thống Sushi Hokkaido Sachi, Sushi Sachi lại chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn mới: mô hình băng chuyền kết hợp tàu siêu tốc giao món tận bàn. Thực khách chỉ cần chọn món trên thiết bị tại bàn, và những chuyến tàu sẽ lập tức lăn bánh, đưa những món ăn trên màn hình đến tận nơi cho thực khách.

Với định hướng trẻ trung, hiện đại, bữa ăn tại Sushi Sachi còn có thêm phần giải trí với các trò chơi tương tác trên tablet. Trong lúc thưởng thức sushi, bạn có thể thử sức với minigame, tích điểm và đổi quà ngay tại nhà hàng. Những trò chơi nho nhỏ nhưng đủ để mang lại niềm vui, tiếng cười cho những buổi hẹn bạn bè, còn các gia đình có thêm hoạt động để cùng tham gia trong lúc dùng bữa, ghi dấu theo nhiều kỷ niệm đáng nhớ với nhau.

Trải nghiệm mới lạ không thể nào trọn vẹn nếu chất lượng món ăn. Kế thừa tiêu chuẩn chất lượng từ Sushi Hokkaido Sachi, Sushi Sachi chú trọng nguyên liệu tươi và không sử dụng hàng đông lạnh. Với mô hình gọi món lẻ từ 20.000 đồng/đĩa, thực khách có thể linh hoạt lựa chọn món ăn theo sở thích với mức chi phí hợp lý. Đặc biệt với những thực khách dùng bữa một mình, mô hình băng chuyền như Sushi Sachi là một lựa chọn tối ưu để có trải nghiệm ẩm thực đủ đa dạng mà vẫn vừa túi tiền. Với nhóm bạn, việc gọi từng món cũng giúp mọi người dễ dàng chọn theo sở thích riêng.

Không gian tại Sushi Sachi cũng được bố trì phù hợp với đa dạng nhu cầu dùng bữa. Mang phong cách Nhật Bản hiện đại, với tông gỗ ấm áp và thiết kế tinh giản. Nhà hàng có khu vực riêng tư cho khách đi một mình, đồng thời bố trí không gian rộng rãi cho nhóm bạn và gia đình. Nhờ đó, thực khách có thể lựa chọn Sushi Sachi cho nhiều dịp khác nhau, từ một bữa ăn cá nhân đến buổi gặp gỡ cuối tuần.

Sẵn sàng lên tàu

Sushi Sachi bắt đầu đón khách tại tầng B1, Vincom Center Landmark 81 từ ngày 16/10/2026. Trong giai đoạn mở bán kéo dài đến hết ngày 15/11/2026, nhà hàng áp dụng ưu đãi giảm 15% trên toàn thực đơn. Đây là dịp để thực khách làm quen với các món sushi và trải nghiệm cách gọi món bằng tablet kết hợp tàu siêu tốc giao món tận bàn.

Ngoài ra, chương trình Salmon Day giảm giá cho các món cá hồi, diễn ra mỗi ngày. Ưu đãi áp dụng tại Sushi Sachi Vincom Center Landmark 81 và không cộng dồn với thẻ thành viên hoặc các chương trình giảm giá khác.

Với mô hình giao món bằng tàu cao tốc, hoạt động tương tác trên tablet cùng thực đơn gọi món lẻ linh hoạt, Sushi Sachi mang đến một lựa chọn mới cho những ai yêu thích sushi và muốn khám phá cách thưởng thức khác biệt. Chuyến tàu đầu tiên đã cập bến Landmark 81 từ ngày 16/10/2026.

Địa điểm kinh doanh Công ty C ổ phần Takahiro

Địa chỉ: B1-06, Tầng B1, Trung Tâm Thương Mại Vincom Center Landmark81, Khối đế khu hỗn hợp cao ốc điểm nhấn (Landmark) D, Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn, Số 772 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam .