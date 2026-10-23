Model Kid Vietnam 2026 khép lại hành trình đầy cảm xúc với những dấu ấn ấn tượng

Vừa qua, đêm Chung kết Model Kid Vietnam 2026 đã khép lại thành công rực rỡ với ngôi vị Quán quân đầy thuyết phục thuộc về ‘công chúa làng xiếc’ Tạ Lâm Nhi (11 tuổi đến từ Hà Nội) .

Cùng ba Đồng Á quân tài năng Gia Nguyễn, Tuệ Lam và Khánh An, và ba Đồng Quý quân gồm Hiểu Lam, Vũ Bảo Nam, Trần Bảo Nam Jacob - những gương mặt xuất sắc góp phần tạo nên một mùa giải bứt phá và giàu cảm xúc. Sự kiện cũng đánh dấu cái kết trọn vẹn cho hành trình mang đến mùa hè sôi động, ý nghĩa mà MultiMedia JSC cùng Thương hiệu thời trang Canifa mong muốn dành tặng trẻ em trên khắp cả nước.

Chung kết Model Kid Vietnam 2026 khép lại đầy trọn vẹn với Quán quân gọi tên Tạ Lâm Nhi

Khép lại hành trình hơn 2 tháng đầy sôi động và cảm xúc, Model Kid Vietnam 2026 để lại dấu ấn qua những màn tranh tài ấn tượng của các tài năng nhí cùng những câu chuyện đẹp về hành trình trưởng thành, tình cảm gia đình và sự tự tin khám phá bản thân. Đồng hành cùng chương trình với vai trò Nhà tài trợ chính - CANIFA, tự hào là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam - mong muốn góp phần mang đến cho các em nhỏ cơ hội khám phá thế giới thời trang, thể hiện cá tính và tự tin tỏa sáng theo cách riêng. Sự đồng hành này cũng thể hiện tinh thần PATTERNS OF LIFE | KHÁC NHỊP, CHUNG NHÀ của CANIFA: trân trọng những sắc màu khác biệt, khuyến khích mỗi cá nhân tự do thể hiện bản thân và kết nối mọi người qua những giá trị gia đình.

Bà Trang Lê cùng Tân Quán quân Model Kid Vietnam 2026

Đêm Chung kết Model Kid Vietnam 2026 đã được dàn dựng công phu, chỉn chu tại Khu vui chơi giáo dục và hướng nghiệp Vietopia (TP.HCM) ngày 18/10 vừa qua. Khán giả đã có những trải nghiệm thú vị tại Khu vực trưng bày sản phẩm của Thương hiệu thời trang Canifa, và thưởng thức những ly trà thơm ngon của Thương hiệu TeaJoy. Top 15 thí sinh đã cùng trải qua các thử thách cuối cùng gồm: trình diễn trong những trang phục khỏe khoắn của Thương hiệu Canifa từ BST "Patterns of Daily Life - Khác chất Chung nhịp", và Thử thách tạo dáng, tương tác cùng các khối hình, trong trang phục ấn tượng của BST "Patterns of Life – Canifa by Lê Hà" sắp được ra mắt tại Chương trình Aquafina Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2026. Với bản lĩnh "ngựa chiến", thí sinh Tạ Lâm Nhi (11 tuổi đến từ Hà Nội) đã xuất sắc chinh phục ngôi vị Quán quân của Model Kid Vietnam 2026. Những gương mặt xuất sắc còn lại cũng đã giành được những giải thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình, bao gồm: Gia Nguyễn, Tuệ Lam và Khánh An (Á quân); Hiểu Lam, Vũ Bảo Nam, Trần Bảo Nam Jacob (Quý quân), cùng 8 giải Khuyến khích.

Tạ Lâm Nhi - trò cưng TyhD được xướng tên với ngôi vị Quán quân Model Kid Vietnam 2026

Đặc biệt, đằng sau hành trình tìm kiếm Top 15 tài năng nhí xuất sắc nhất Model Kid Vietnam 2026 là sự đồng hành bền bỉ từ Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, ba vị Huấn luyện viên TyhD, Bùi Quỳnh Hoa, Quỳnh Anh đến Host Nguyên Khang, và đặc biệt là những người thân luôn sát cánh cùng các em. Bởi để thực hiện một chương trình truyền hình thực tế dành cho trẻ em, bên cạnh yêu cầu khắt khe về chuyên môn và quy mô sản xuất, điều quan trọng không kém chính là sự thấu hiểu, kiên trì và nhẫn nại để mỗi em nhỏ đều được phát triển theo đúng khả năng, lứa tuổi và cá tính riêng của mình.

Gia đình là hậu phương vững chắc tiếp thêm sức mạnh cho Lâm Nhi

Qua từng tập ghi hình, khán giả không chỉ chứng kiến những bước catwalk ngày càng vững vàng hay những màn thể hiện ngày một tự tin, mà còn cảm nhận được sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái, những khoảnh khắc sẻ chia, động viên và cả niềm tự hào khi nhìn thấy con từng ngày khôn lớn. Chính những giá trị ấy đã góp phần tạo nên một mùa giải Model Kid Vietnam 2026 trọn vẹn.

Top 15 Model Kid Vietnam 2026 tỏa sáng trong đêm chung kết

Ngay từ những tập phát sóng đầu tiên, Model Kid Vietnam 2026 đã khiến khán giả bất ngờ khi liên tục đặt các tài năng nhí trước loạt thử thách đòi hỏi bản lĩnh và khả năng thích ứng. Từ thử thách quay video với chủ đề "Patterns Of Life" của Thương hiệu thời trang Canifa, thử thách chinh phục sàn catwalk trên địa hình đặc biệt tại Tinker Play cho đến thử thách chụp ảnh liên hoàn trên bạt nhún tại Khu vui chơi giải trí và vận động Jump Arena với chủ đề #CanifaMotionInStyle, mỗi chặng đua đều mang đến những áp lực không nhỏ cho các thí sinh nhí.

Bên cạnh những thử thách đầy kịch tính, Model Kid Vietnam 2026 còn chú trọng đầu tư vào các buổi đào tạo chuyên sâu, tạo cơ hội để các tài năng nhí được học hỏi và rèn luyện trực tiếp cùng những tên tuổi giàu kinh nghiệm như Giám khảo khách mời Hoa hậu H’Hen Niê, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Biên đạo Huỳnh Mến.

Như vậy, chương trình Model Kid Vietnam 2026 đã chính thức khép lại với ngôi vị Quán quân thuộc về Tạ Lâm Nhi. Đặc biệt, đêm Chung kết đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng tất cả các khán giả mến mộ. Từ bệ phóng của Model Kid Vietnam, các thiên thần nhí sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và viết tiếp giấc mơ tiếp theo của chính mình.