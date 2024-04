Một thứ tuyệt đối không nên lưu trên điện thoại

Chiều cuối tháng 3 vừa qua, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, theo báo cáo tổng kết tình hình An ninh mạng Việt Nam năm 2023 của công ty Công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam (NCS) công bố mới đây, số vụ tấn công mạng vào các tổ chức tăng 9,5% so với năm 2022, trung bình 1.160 vụ mỗi tháng.

Năm 2023, NCS ghi nhận 13.900 vụ tấn công mạng vào các tổ chức tại Việt Nam. Các mục tiêu chịu nhiều tấn công nhất trong năm qua là các cơ quan chính phủ, hệ thống ngân hàng, tổ chức tài chính, hệ thống công nghiệp và các hệ thống trọng yếu khác.

Để phòng chống hệ thống, thiết bị kỹ thuật bị tấn công mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:

Nâng cao tinh thần trách nhiệm với việc quản lý, sử dụng và bảo quản các trang thiết bị sử dụng trong công tác quản trị các hệ thống (Người quản lý am hiểm về công nghệ thông tin, có trình độ về công tác an ninh mạng, ký cam kết về bảo mật thông tin quản trị…).

Rà soát lại kiến trúc an ninh mạng tổng thể, định kỳ kiểm tra, đánh giá (pentest) các dịch vụ, thiết bị sử dụng.

Triển khai các hệ thống giám sát an ninh 24/7, trong đó yêu cầu thu thập đầy đủ nhật ký hoạt động (log) của toàn hệ thống, đảm bảo lưu trữ trong ít nhất 6 tháng, đồng thời cử người chuyên trách hoặc thuê ngoài dịch vụ giám sát an ninh.

Sử dụng thiết bị chuyên dụng, không dùng chung và thường xuyên thay đổi mật khẩu quản trị (mật khẩu quản trị mạnh có độ dài và có ký tự chữ thường, chữ viết hoa, có số, ký tự đặc biệt…); Không lưu trữ mật khẩu quản trị trên máy tính, điện thoại của mình.

Thường xuyên cập nhật, thay đổi các phần mềm cũ, hết hạn, không còn tính bảo mật. Sử dụng phần mềm quét virus và cập nhật phần mềm virus thường xuyên để phát hiện kịp thời các lỗ hổng bảo mật, tấn công mạng.