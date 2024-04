Từ trên trời rơi xuống khoản nợ 5 tỷ đồng

Cụ thể, bà Trần Thị T. (74 tuổi), trú tại phường Thái Bình, TP. Hòa Bình tới Ngân hàng Liên Việt để rút toàn bộ tiền tiết kiệm để chuyển khoản cho một đối tượng lạ.

Khi trao đổi, trò chuyện với bà cụ, nhân viên ngân hàng phát hiện có dấu hiệu bất thường nên tìm cách kéo dài và báo cho công an phường tới hỗ trợ.

Sau khi công an động viên, được động viên, bà T. mới cho hay, trước đó, có một người lạ gọi điện xưng là công an nói rằng, bà đang thuộc diện điều tra về đường dây ma túy xuyên quốc gia. Sau khi điều tra, kẻ tự xưng công an này nhận định bà T. là đầu mối của đường dây này và đang có khoản nợ lên tới 5 tỷ đồng với trùm đường dây. Nếu không chuyển tiền để "lo liệu" thì sẽ bị bắt đi tù.

Để tránh bị liên lụy, bà T. phải ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền mình có để chuyển khoản cho chúng. Việc này phải làm bí mật, không được cho ai biết nếu cho ai biết sẽ phải chịu hậu quả khủng khiếp.

Bị thao túng tâm lý, bà T. đã ra ngân hàng rút toàn bộ hơn 400 triệu đồng tiền tiết kiệm để lập tài khoản mới, chuyển tiền đi. Sau khi được cán bộ ngân hàng và cán bộ công an giải thích, bà T. đã bình tĩnh lại, không chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Hiện, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ lừa đảo kể trên. Lực lượng chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân khi xảy ra những việc tương tự cần chủ động báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn. Đồng thời nhấn mạnh, không có cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nào liên hệ qua điện thoại với công dân để thông báo lỗi vi phạm, điều tra qua điện thoại. Đây là hành vi, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng phạm tội nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, tại huyện Lạc Sơn, thông qua hoạt động giao dịch chuyển tiền, cán bộ Phòng giao dịch Bưu điện huyện Lạc Sơn cũng đã kịp thời phát hiện, phối hợp lực lượng Công an huyện ngăn chặn 2 vụ việc tương tự, khi người dân bị các đối tượng gọi điện giả danh là cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân yêu cầu chuyển tiền đến một tài khoản không xác định.