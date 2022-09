Một số sự kiện thú vị trong cuộc đời Hugh Grant

Hugh Grant và Elizabeth Hurley

Người đàn ông quyến rũ

Không một cô gái nào kéo được Hugh Grant lên xe hoa. Anh có quyền được coi là chàng rể nổi tiếng được săn đón nhất nước Anh. Nhưng dẫu sao, tên anh vẫn bị nhắc tới trong một vụ bê bối tình dục. Năm 1995, trước khi công chiếu bộ phim Nine Months (Chín Tháng), một cảnh sát Los Angeles đã bắt quả tang Grant đang "trai trên gái dưới" với một gái mại dâm có tên Devine Brown trong xe riêng của mình. Cả hai đều bị bắt. Đối với nam diễn viên, sự kiện này đã trở thành một vụ bê bối, khiến báo chí tốn nhiều giấy mực mấy tháng trời. Thời điểm đó, anh đang yêu nữ diễn viên kiêm người mẫu Elizabeth Hurley, tuy nhiên, cô đã tha thứ cho sự phản bội của anh.

Nhưng ngược lại, Devine Brown, bạn tình của Hugh Grant lại trở nên nổi tiếng. Cô thường được mời tham gia nhiều chương trình trò chuyện trên truyền hình, thậm chí còn được mời đóng phim quảng cáo. Sau chuyện này, chàng Hugh Grant tội nghiệp phải nộp phạt 1.180 USD và nghỉ đóng phim hai năm.

Thế nhưng, như một liều thuốc an thần, cùng năm đó, Hugh Grant được tạp chí Empire bình chọn là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất lịch sử điện ảnh (anh được xếp thứ 43).

Diễn viên Hugh Grant

Những mối tình

Quan hệ nghiêm túc duy nhất mà Hugh Grant có được là mối tình kéo dài 13 năm với Elizabeth Hurley. Họ chia tay năm 2000. Trước lúc họ gặp nhau, Hurley là một người mẫu vô danh. Chính Grant đã giúp Elizabeth Hurley thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng điều thú vị là, mặc dù tính cách rất đặc biệt của Hugh Grant, đôi bạn vẫn thân thiết với nhau sau khi chia tay. Hơn nữa, nam diễn viên thậm chí còn trở thành cha đỡ đầu của Damian, con trai riêng của Elizabeth.

Ngày 26/9/2011, Hugh Grant lên chức bố. Câu chuyện này được giữ bí mật trong một thời gian dài, bởi vì không ai biết tên mẹ của đứa bé là gì. Một số nguồn tin cho rằng, cô gái tên là Hồng Đình Loan, doanh nhân người Trung Quốc. Thậm chí nữ doanh nhân này không phải là tình nhân thực sự của Grant, họ chỉ quen nhau một thời gian rất ngắn. Theo người đại diện của Hugh Grant, nam diễn viên rất hạnh phúc khi được làm bố. Tuy nhiên, anh cấm báo chí nhắc tên con gái mình là Tabitha.

Những sở thích

Hugh Grant là người rất am hiểu nghệ thuật. Năm 2001, anh mua bức chân dung Elizabeth Taylor của họa sĩ Mỹ Andy Warhol vẽ với giá 4 triệu USD, sau đó, năm 2007, anh bán bức tranh này với giá 23,5 triệu USD.

Các môn thể thao yêu thích của Hugh Grant là cricket, tennis, đặc biệt là golf mà Grant đôi khi còn nói là anh bị nghiện. Nhưng nam diễn viên chỉ hâm mộ bóng đá, mặc dù bản thân anh chưa đá bóng bao giờ. Câu lạc bộ yêu thích của anh nhiều năm liền là "Fulham" của London. Trong số những người nổi tiếng hâm mộ đội bóng này còn có bạn gái cũ của anh Elizabeth Hurley, các diễn viên Pierce Brosnan, Hugh Laurie và Daniel Radcliffe.

Cảnh trong phim Bốn Đám Cưới Và Một Đám Tang

Những chuyện trong nghề

Phim hài lãng mạn dù sao vẫn là thể loại dành cho phụ nữ. Cái mã ngoài điển trai của Hugh Grant chắc chắn không được nam giới hâm mộ, nhưng hai bộ phim Four Weddings And A Funeral (Bốn Đám Cưới Và Một Đám Tang) (1994) của đạo diễn Mike Newell và Love Actually (Yêu Thật Sự) (2003) của đạo diễn Richard Curtis với sự tham gia của Hugh Grant đã trở thành những bộ phim hấp dẫn không chỉ đối với bộ phận khán giả nữ. Hơn nữa, cả hai phim này đều đứng đầu danh sách những bộ phim hài lãng mạn mà nam giới bí mật xem.

Mặc dù là một diễn viên rất nổi tiếng và đoạt nhiều giải thưởng như Quả cầu vàng, BAFTA, giải César danh dự và giải của Liên hoan phim Venice, Hugh Grant vẫn công khai tuyên bố rằng nghệ thuật diễn xuất chưa bao giờ là thiên chức thực sự của anh. Đối với Grant, đó chỉ là công việc tình cờ phát triển một cách ngẫu nhiên. Hơn nữa, từ nhỏ anh đã được chuẩn bị cho một số phận hoàn toàn khác. Mặc dù xuất thân trong một gia đình không giàu, nhưng có thể nói, Hugh Grant được tiếp thu một nền học vấn tinh hoa. Anh tốt nghiệp Khoa Văn học Anh tại Đại học danh tiếng Oxford.

Tất cả những bộ phim có sự tham gia của Hugh Grant, được dịch sang tiếng Pháp, đều do diễn viên Pháp Vincent Cassel lồng tiếng. Mặc dù bản thân Grant rất thông thạo tiếng Pháp.

Hugh Grant không thể thực hiện một pha nguy hiểm nào trong phim do một chấn thương hồi nhỏ. Nam diễn viên tương lai bị ngã dập vai, sau đó, chỉ cần mang vác nhẹ là bị trật khớp vai.

Hugh Grant coi bộ phim hay nhất của mình là The Remains Of The Day (Những Gì Còn Lại Của Ngày) của đạo diễn James Ivory, còn bộ phim tệ nhất là Train to Hell (Chuyến Tàu Địa Ngục) của đạo diễn Carlo Quinterio. Nhưng nam diễn viên coi bộ phim làm nên tên tuổi của anh Bốn Đám Cưới Và Một Đám Tang chỉ là một tác phẩm trôi nổi, rằng doanh thu của nó khó vượt kinh phí làm phim. Nhưng cuối cùng, tác phẩm này trong 5 năm là bộ phim có doanh thu cao nhất tại Anh.

Bước sang thế kỷ XXI, Hugh Grant khẳng định mình là một diễn viên có tài năng hài hước châm biếm. Anh đã mở rộng sự nghiệp nghệ thuật của mình với những vai diễn được ca ngợi như trong các phim Bridget Jones’s Diary (Nhật Ký Tiểu Thư Jones) (2001), About a Boy (Trở Về Tuổi Thơ) (2002), và American Dreams (Những Giấc Mơ Mỹ) (2006).

Cảnh nổi tiếng trong phim Love Actually, nơi Hugh Grant đóng vai Thủ tướng Anh và khiêu vũ khắp dinh thự. Đối với nhiều người, đây là cảnh hay nhất của bộ phim. Nhưng Grant lại có quan điểm khác về vấn đề này. Nam diễn viên từ chối đóng cảnh đó và đề nghị xóa nó khỏi kịch bản. May mắn thay, đạo diễn vẫn thuyết phục được chàng diễn viên bướng bỉnh.

Hugh Grant được mọi người đối xử rất khác nhau. Một số ngưỡng mộ ngoại hình rất hấp dẫn của anh, trong khi những người khác, ngược lại, không chấp nhận thái độ kiêu ngạo của anh đối với mọi người xung quanh. Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta nên đánh giá những người làm nghệ thuật qua những thành tựu trong sáng tạo, chứ không phải những hành vi của họ. Suy cho cùng, ngay cả một "ngôi sao" sáng chói nhất cũng chỉ là một người thường, với tất cả những ưu và nhược điểm của mình.