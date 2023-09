Một phụ nữ ở Bình Định sát hại dã man chồng cũ

Ngày 5-9, Viện KSND tỉnh Bình Định đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan CSĐT cùng cấp đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1989; ngụ phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi "Giết người".

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: N. giang



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Trang với anh N.Đ.T. (SN 1985, ngụ cùng địa phương) ly hôn vào năm 2022 nhưng ở chung tại nhà nghỉ L.V., thuộc khu vực An Ngãi, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, do anh T. làm chủ.



Tối 30-8, giữa anh T. và Trang xảy ra mâu thuẫn. Được gia đình khuyên ngăn nên sau đó Trang bỏ về phòng, còn anh T. đi nhậu rồi đêm đó không về.

Khoảng 8 giờ ngày 31-8, Trang nhận được điện thoại của anh T. Trong quá trình nói chuyện, Trang nghe giọng nữ trong điện thoại anh T. Cho rằng anh T. thách thức, công khai quan hệ với người phụ nữ khác, Trang mua dao với mục đích chờ anh T. về thì đâm.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, anh T. quay về. Khi anh T. vừa mở cửa phòng thì Trang cầm 2 con dao đâm anh T. 2 nhát vào ngực trái và 1 nhát vào cổ tay trái, gây tử vong.