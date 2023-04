Một phụ nữ bị lừa 1 tỷ đồng vì dính chiêu like Facebook nghệ sỹ nổi tiếng

Công an quận Long Biên, TP. Hà Nội cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn trên nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 5/4/2023, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của chị H. (39 tuổi; HKTT: Long Biên, Hà Nội) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chị H. cho biết do có nhu cầu tìm việc nên chị đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm.

Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác thủ đoạn lừa đảo trên Facebook (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Sau đó chị được giới thiệu công việc like trang Facebook của các nghệ sỹ sẽ được tiền hoa hồng. Chị H thực hiện theo hướng dẫn và làm nhiệm vụ để nhận được tiền. Tổng số tiền chị đã chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng yêu cầu là gần 1 tỷ đồng. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên chị H đã đến cơ quan Công an trình báo. Hiện, công an quận Long Biên đang điều tra vụ việc.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.