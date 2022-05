Một nữ ca sĩ người Columbia suýt kết hợp với BLACKPINK nhưng đến phút cuối lại bị "bể kèo" vì lý do này!

Là nhóm nhạc nữ nổi bật nhất nhì Kpop hiện tại, BLACKPINK dù đã gần 2 năm không comeback nhưng vẫn luôn là cái tên được săn đón trong các sản phẩm collab. Sở hữu danh sách nghệ sĩ hợp tác cùng toàn "cộm cán" Hollywood, từ main pop girl Lady Gaga, Dua Lipa, Selena Gomez đến rapper nổi tiếng Cardi B, BLACKPINK suýt chút nữa cũng đã "nên duyên" với Karol G.



Độ phổ biến quốc tế cao, BLACKPINK có nhiều cơ hội collab với các tên tuổi lớn của làng nhạc USUK

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với MTV, Karol G đã tiết lộ thông tin cô và BLACKPINK từng lên kế hoạch collab, thế nhưng cuối cùng lại không thành. Điều đó làm nữ ca sĩ vô cùng tiếc nuối.

Cụ thể, khi được hỏi muốn được hợp tác với nghệ sĩ nào nhất hiện tại, Karol G đã không ngần ngại đáp rằng đó là Lisa (BLACKPINK), cô nàng cũng rất yêu thích ca khúc How You Like That của nhóm. Tiện thể, Karol G cũng kể về kế hoạch collab cùng với BLACKPINK.

Karol G cho biết cô rất muốn collab với Lisa (BLACKPINK)

Năm 2020, Karol G có một bản phối mới toanh cho ca khúc Tusa mà cô từng hợp tác với Nicki Minaj. Và nghệ sĩ mà Karol G muốn mời thu âm cho ca khúc này không ai khác là BLACKPINK. Ngay sau đó, Karol cùng ekip đã lên kế hoạch gửi ca khúc về Hàn và ngỏ ý collab nhưng dịch Covid-19 bùng phát căng thẳng tại cả Hàn Quốc và Mỹ nên dự định này không thể thành hiện thực.

Nữ ca sĩ chia sẻ suýt nữa đã collab với BLACKPINK

Karol G nói: "Chúng tôi chưa thử thu âm được vì COVID. Chúng tôi đã trao đổi, chắc chắn ca khúc này sẽ giống như bản hòa âm của cuộc đời tôi." Mặc dù hai bên đã không thể biến bản phối Tusa thành hiện thực, nhưng có lẽ Karol G và BLACKPINK có thể sẽ hợp tác trong một sản phẩm mới trong tương lai.

Karol G

Karol G là nữ ca sĩ người Columbia nổi tiếng với dòng nhạc Latin. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc, Karol G sở hữu nhiều đề cử và đã từng đoạt giải Grammy Latin. Tại Việt Nam, Karol quen thuộc với khán giả qua ca khúc Tusa - kết hợp với Nicki Minaj. Đây cũng là ca khúc mà cô nàng muốn thu âm bản phối mới cùng BLACKPINK.

Karol G và Nicki Minaj trong MV Tusa

Nguồn: Twitter

https://kenh14.vn/mot-nu-ca-si-nguoi-columbia-suyt-ket-hop-voi-blackpink-nhung-den-phut-cuoi-lai-bi-be-keo-vi-ly-do-nay-20220505121400267.chn