Một mỹ nhân Hoa ngữ đình đám bị đề cử Mâm xôi vàng, vừa trở lại đã mang danh "diễn dở nhất thế giới"!

Danh sách đề cử Mâm xôi vàng lần thứ 43

- Phim dở nhất:

Blonde

Good Mourning

The King's Daughter

Morbius

Pinocchio (Disney+)

- Đạo diễn dở nhất:

Judd Apatow - The Bubble

Andrew Dominik - Blonde

Daniel Espinosa - Morbius

Machine Gun Kelly & Mod Sun - Good Mourning

Robert Zemeckis - Pinocchio

- Nam diễn viên chính dở nhất:

Pete Davidson (lồng tiếng) - Marmaduke

Tom Hanks - Pinocchio

Machine Gun Kelly - Good Mourning

Jared Leto - Morbius

Sylvester Stallone - Samaritan

- Nữ diễn viên chính dở nhất:

Ryan Kiera Armstrong - Firestarter

Bryce Dallas Howard - Jurassic World Dominion

Diane Keaton - Mack & Rita

Kaya Scodelario - The King's Daughter

Alicia Silverstone - The Requin

- Nam diễn viên phụ dở nhất:

Pete Davidson - Good Mourning

Tom Hanks - Elvis

Xavier Samuel - Blonde

Mod Sun - Good Mourning

Evan Williams - Blonde

- Nữ diễn viên phụ dở nhất:

Adria Arjona - Morbius

Phạm Băng Băng - The 355 và The King's Daughter

Lorraine Bracco (lồng tiếng) - Pinocchio

Penélope Cruz - The 355

Mira Sorvino - Lamborghini: The Man Behind the Legend

- Màn kết hợp dở nhất:

Hai nhân vật chính trong phòng ngủ Nhà Trắng - Blonde

Andrew Dominik và những ồn ào với phụ nữ - Blonde

Diện mạo của Tom Hanks và chất giọng kì lạ của ông - Elvis

Machine Gun Kelly và Mod Sun - Good Mourning

Cả chuỗi phim 365 Days

- Phim ngoại truyện/ tiền truyện/ remake dở nhất:

Blonde

365 Days: This Day & The Next 365 Days

Firestarter

Jurassic World Dominion

Pinocchio

- Kịch bản dở nhất:

Blonde

Good Mourning

Jurassic World Dominion

Morbius

Pinocchio