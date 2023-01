Nữ chính lột xác xuất sắc nhất phim Hàn hiện tại: Bất ngờ đóng vai phản diện nhưng khán giả không ghét nổi

Seo Ji Hye là một cái tên khá quen thuộc với khán giả yêu thích phim ảnh Hàn. Kể từ sau cơn sốt mang tên Crash Landing On You, cô liên tục có được vai chính trong các dự án phim lớn. Tuy nhiên, liên tục từ đó cho đến nay, các vai diễn của Seo Ji Hye đa phần đều là tiểu thư tài phiệt hay quý cô có vẻ ngoài xinh đẹp, thời thượng và dĩ nhiên, đều thuộc phe chính diện. Điều này khiến cô mãi không có được sự bứt phá trong nghề, cứ loay hoay với một kiểu hình tượng quá an toàn.



Seo Ji Hye ở Crash Landing On You

Phải tới bộ phim mới đây của cô - Red Balloon (Tham Vọng Rực Đỏ), Seo Ji Hye mới thực sự "thoát kén", bước ra khỏi vùng an toàn đã kìm chân cô bấy lâu nay. Vẫn là nữ chính nhưng nhân vật của cô lần này lại mang màu sắc phản diện - là cô bạn thân với tham vọng cướp chồng bạn. Trong phim, nhân vật của cô - Jo Eun Gang có xuất thân nghèo khó, dù là bạn thân nhưng Ba Da chưa bao giờ thực sự coi trọng hay quan tâm cô thật lòng. Việc Eun Gang tiếp cận chồng Ba Da rõ như ban ngày nhưng Ba Da vẫn không hề hay biết, cô vô tư tới mức khó hiểu. Chính bởi vậy, Eun Gang dễ dàng chen chân vào mối quan hệ lẽ ra chỉ nên có 2 người, thuận lợi trở thành tiểu tam.

Với vai diễn tiểu tam mưu mô, Seo Ji Hye được khen ngợi hết lời bởi màn lột xác vô cùng ấn tượng. Không còn khoác lên mình những bộ đồ lộng lẫy, kiểu cách, tạo hình của cô lần này rất đơn giản, nhẹ nhàng, có phần u uất và bí ẩn. Diễn xuất cũng ấn tượng hơn rất nhiều. Cô thể hiện thành công những tham vọng ẩn giấu đằng sau vẻ điềm đạm của nhân vật - một Eun Gang luôn cố tỏ ra bình ổn nhưng thực ra đang rất tự ti trước bạn thân giàu có, xinh đẹp Ba Da. Những tham vọng, sự đố kị, tự ti mặc cảm lại thêm việc mất đi tình yêu lâu năm đã biến cô gái lương thiện trở thành kẻ tàn ác.

Thể hiện hoàn hảo diễn biến tâm lý nhân vật khiến Seo Ji Hye nhận về vô số lời khen ngợi. Cũng chính bởi màn thể hiện ấn tượng này mà khán giả cho rằng họ khó lòng có thể ghét bỏ nhân vật của cô - một người phụ nữ vừa đáng thương vừa đáng trách.

Phản ứng hóa học giữa cô với các bạn diễn cũng được khen hết lời

Nguồn ảnh: tvN