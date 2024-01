Một mùa WeChoice Awards về, lại có album cực hay để nghe: Nơi sản sinh ra loạt hit đỉnh của Vpop là đây!

WeChoice Awards 2023 đã trở lại, tiếp tục khẳng định vị thế của giải thưởng đầy nhân văn, vừa bám sát xu hướng của giới trẻ. Gắn liền với mỗi kì WeChoice thông thường là một album phòng thu với đa phần các sáng tác hoàn toàn mới. Điều này trở thành một “đặc sản” của WeChoice, được đông đảo khán giả trông chờ cùng với mỗi kì WeChoice.

Trước khi đến với những thông tin chính thức đầu tiên về album WeChoice Awards 2023 - cùng điểm lại loạt album quy tụ toàn “dải ngân hà” toàn các ngôi sao hàng đầu Vpop theo từng năm. Tất cả đã được WeChoice gói ghém và mang lại cho nhiều thế hệ khán giả qua nhiều năm những album đỉnh cao nhất.

Diệu Kỳ Việt Nam (WeChoice Awards 2020): khi âm nhạc là liều thuốc chữa lành những thương tổn tâm hồn sau đại dịch

Album Diệu Kỳ Việt Nam của WeChoice Awards 2020 nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả, được ra mắt trong thời điểm cả nước đang đối mặt với dịch Covid-19 với vô số những câu chuyện truyền cảm hứng lẫn dễ dàng lấy đi nước mắt của khán giả. Ngay từ thời điểm hé lộ thông tin trọn bộ album Diệu Kỳ Việt Nam bao gồm 8 ca khúc với sự góp mặt của 29 nghệ sĩ tên tuổi của Vpop cho đến giai đoạn trình làng lần lượt những sản phẩm âm nhạc, khán giả quan tâm và cũng dành nhiều lời khen ngợi vì sự đầu tư chỉn chu từ hình ảnh đến âm thanh và mang thông điệp ý nghĩa lan tỏa đến cộng đồng.

8 ca khúc - 8 “tổ hợp” đỉnh-của-chóp trong album Diệu Kỳ Việt Nam gồm If U Have A Dream với thông điệp đầy lạc quan của Min, Kai Đinh, R.Tee và Tinle; Chương 2 Của Tương Lai, màn kết hợp "phun punchline nhả vần" cực ngầu của bộ đôi MCK và WEAN; Lời Cảm Ơn: 2 nàng cá tính thuộc GenZ Tlinh - Mỹ Anh bày tỏ sự tri ân với đội ngũ y bác sĩ chống dịch Covid-19 rất ngọt ngào; Song Nhi là bản nhạc lắng đọng của ViruSs, Thùy Chi và ICD khiến nhiều người rơi nước mắt; Cánh Cửa Diệu Kỳ với bộ tứ Hoàng Thùy Linh - Dế Choắt - Khắc Hưng - Hoàng Rob mang niềm hứng khởi; Chính Tôi Người Việt Nam là nơi Karik, Erik và Only bày tỏ niềm tự hào dân tộc;...

Ca khúc chính của album - Diệu Kỳ Việt Nam thực sự là ca khúc vinh danh tất cả chúng ta - những người Việt Nam - đã cùng chung tay kiên cường đối đầu với bao thử thách trong năm 2020, cùng nhau nhìn về một tương lai tươi sáng. Không chỉ qua giai điệu đậm nét dân gian mà nghía qua từng lời trong Diệu Kỳ Việt Nam, bạn sẽ thấy rõ hình ảnh của một Việt Nam đầy diệu kỳ, lạc quan và tươi sáng nhưng không kém phần kiên cường.

Bích Phương, Phúc Du, GDucky và HIEUTHUHAI trình diễn Diệu Kỳ Việt Nam tại gala WeChoice Awards 2020.

Nhắc đến album Diệu Kỳ Việt Nam mà không thể nhắc đến Tình Bạn Diệu Kỳ của AMEE - Ricky Star - Lăng LD quả thật là thiếu sót. Đặc biệt, đoạn hook bắt tai của AMEE khiến giới trẻ vô cùng yêu thích và bùng nổ trên mạng xã hội. Giai điệu bắt tai này cũng từng tạo nên cơn sốt trên TikTok nửa đầu năm 2021 khi được hàng trăm nghìn bạn trẻ đu trend "đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé!", và chắc chắn đến tận bây giờ bạn vẫn có thể nghe giai điệu này vang lên ở bất kì nơi đâu!



/vita-mood/ (WeChoice Awards 2019): những điều giản đơn, trong trẻo và ấm áp

Sau thời gian dài ấp ủ, album chủ đề cho WeChoice Awards 2019 chính thức "lên kệ" với tựa đề "/vita-mood/". Lấy chất liệu là âm nhạc Indie mang hơi thở gần gũi của cuộc sống thường nhật, "/vita-mood/" khắc họa bức tranh về thế hệ trẻ được "dệt" nên bởi những cung bậc cảm xúc khác nhau mà họ đã, đang và sẽ đi qua. Mỗi track của album giống như một lát cắt của cuộc sống mà khi thưởng thức chúng, có lẽ không ít người nghe sẽ tìm thấy hình bóng của mình ở đâu đây. Đặc biệt, chất lượng âm nhạc của album chắc chắn sẽ không làm các bạn phải thất vọng khi Justatee chính là người đảm nhận vai trò cố vấn âm nhạc cho album "/vita-mood/".

Các ca khúc nằm trong album gồm Tập Thể Dục (Kiên), Vì Em Là Con Gái (LyLy), Đường Chân Trời (Chillies), 2004 (Cá Hồi Hoang), Love 1216 (Thịnh Suy). Album đánh dấu sự kết hợp lần đầu của những tài năng đang nở rộ của làng nhạc Việt. Họ chính là những người viết nên những câu ca về tuổi trẻ, và đang hát lên chính những suy tư của mình. Đây là album đầu tiên tại thị trường nhạc Việt có sự quy tụ của các nghệ sĩ indie tài năng, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả trẻ và chắc chắn sẽ mang đến một món ăn tinh thần thú vị cho những ngày đầu năm.

/vita-mood/ Tập Thể Dục - Kiên

Bình Tĩnh Sống (WeChoice Awards 2017): câu chuyện vượt qua nỗi đau tâm lí

Giải thưởng WeChoice Award mùa thứ 4 với chủ đề Bình Tĩnh Sống và album cùng tên. Từng bài hát trong album hứa hẹn sẽ đem tới nhiều điều bất ngờ, giúp bạn có thêm động lực sống và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, trong công việc và cả trong tình yêu.

Mở màn cho album là ca khúc Everyday của ca/nhạc sĩ Only C. Ca khúc thứ hai là 5 AM của Kai Đinh,... những bản nhạc đầy dịu dàng, phù hợp với tinh thần của kì WeChoice 6 năm trước. Không thể quên sự góp mặt của 19 nghệ sĩ cho ca khúc chủ đề - Bình Tĩnh Sống. Ca khúc chủ đề của album - Bình Tĩnh Sống hoàn toàn đến từ trải nghiệm của nhạc sĩ Only C trên hành trình vượt qua những tổn thương tâm lí. Từ chính trải nghiệm đầy cảm xúc ấy, Only C đã viết nên ca khúc, tạo sự đồng cảm và kết nối đầy lay động.

MV Bình Tĩnh Sống.

Trái Tim Vàng Son (WeChoice Awards 2016): “cái nôi” khai sinh ra loạt hit của Vpop!

Album Trái Tim Vàng Son tập hợp 14 ca khúc nằm trong khuôn khổ Gala trao giải WeChoice Awards 2016. "Phát pháo" mở đầu cho kế hoạch này là ca khúc đặc biệt mang tên "We Are One". Để truyền tải hết không khí và ý nghĩa của We Are One đến khán giả, nhạc sĩ Thanh Bùi và BTC WeChoice Awards đã ngỏ lời mời một số ca sĩ cùng tham gia thu âm tập thể cho ca khúc này như Đông Nhi, Uyên Linh, Quốc Thiên, Hòa Minzy, Suni Hạ Linh, MIN, Ái Phương, Đức Phúc, MONSTAR, UNI5, Rocker Nguyễn,..

Trái Tim Vàng Son có thể xem là album thuộc WeChoice Awards có số lượng track nhiều nhất với 14 ca khúc có thể kể đến như Phải Có Anh của Kai Đinh, Một Mai Ta Già của Toof.P, Lạ Lùng của Vũ., Do What You Want của Châu Đăng Khoa và Karik, We Belong Together của Đông Nhi, Phút Ban Đầu của Ái Phương, Lời Hạnh Phúc của Hà Anh Tuấn và Phương Linh,

Tất nhiên không thể bỏ qua bản hit đình đám của Tiên Tiên - Trái Tim Vàng Son - và cũng có thể xem là một trong những ca khúc chủ đề WeChoice Awards nổi tiếng nhất, được đông đảo công chúng biết đến nhất.

Trái Tim Vàng Son - Tiên Tiên

Bên canh, rất nhiều bản hit đình đám của nghệ sĩ thực chất đều bắt nguồn từ chiếc album siêu chất lượng này như Lạ Lùng của Vũ. Chính từ Lạ Lùng, cả cộng đồng mạng mới “sửng sốt” về một giọng ca indie đầy ấm áp, tình cảm đầy rung động đến như vậy. Có thể tự tin nói rằng, chính từ Lạ Lùng và album Trái Tim Vàng Son, Vũ. đã từ một chàng nghệ sĩ chưa nhiều người biết để trở thành “Hoàng tử Indie”, tạo bước đà vững chắc cho những thành công bùng nổ sau này của anh.



Lạ Lùng - Vũ

Cũng không thể bỏ qua ca khúc We Belong Together của Đông Nhi. Ngay thời điểm “nhá hàng” cho album Trái Tim Vàng Son đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Đến khi chính thức ra mắt, We Belong Together đã trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp của Đông Nhi, là bản tráng ca lay động những tâm hồn lẻ loi, được nữ nghệ sĩ tự hào trình diễn ở khắp các sự kiện mang tính nhân văn.



Chờ đợi gì ở album Dám Đam Mê Dám Rực Rỡ của WeChoice Awards 2023?

Và không để khán giả phải chờ đợi thêm - WeChoice Awards cũng đã chính thức giới thiệu về album phòng thu gắn với mùa trao giải lần này. Những cái tên nghệ sĩ đình đám được hé lộ qua một bảng ô chữ bí ẩn. Tất cả đều là những cái tên cực “khủng” khiến khán giả đứng ngồi không yên: từ diva Mỹ Linh, Myra Trần, Văn Mai Hương,... cho đến Wren Evans, HIEUTHUHAI, Grey D, Liu Grace, Pháp Kiều,... và vẫn còn rất nhiều cái tên nữa. Bên cạnh đó, toàn bộ dàn producer tài hoa của nhà S.Hube Label đều đảm nhận thực hiện album lần này, đảm bảo chất lượng âm nhạc sẽ chiều chuộng được những tai nghe khó tính nhất! Tất cả đã đủ để tạo sự trông ngóng lên đến đỉnh điểm của khán giả cho album chủ đề WeChoice Awards năm nay!