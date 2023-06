Một mùa hè "trong mơ" dành cho cả gia đình tại "điểm đến giải trí hàng đầu thế giới"

Cả nhà đi trốn tại "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới"

Cách phố cổ Hội An chưa đầy 10' đi bộ, Đảo Ký Ức Hội An xinh đẹp và bình yên từ lâu đã trở thành lựa chọn không thể bỏ lỡ của du khách trong và ngoài nước. Mùa hè này, "đưa nhau đi trốn" đến "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới" chắc chắn sẽ là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ đối với bất kỳ du khách nào. Giữa cái nắng hè oi ả, còn gì tuyệt vời hơn được thong dong trên một côn đảo bình yên giữa sông Hoài với loạt trải nghiệm "trong mơ"?

Đảo Ký Ức Hội An - "điểm đến giải trí hàng đầu thế giới"

Nghỉ dưỡng riêng tư tại "Resort giải trí hàng đầu châu Á" - Hoi An Memories Resort & Spa là phần không thể thiếu trên chuyến hành trình mùa hè của bạn. Chốn ẩn trú yên bình và thảnh thơi giữa cồn đảo xanh mát, thư thái và sang trọng. Hoi An Memories Resort & Spa được đánh giá là điểm tạo nên định nghĩa mới về nghệ thuật nghỉ dưỡng - nghỉ dưỡng xanh, kiến tạo dịch vụ nghỉ dưỡng dựa trên các giá trị văn hóa - nghệ thuật.

Nghỉ dưỡng riêng tư tại Hoi An Memories Resort & Spa là một trải nghiệm mùa hè bạn không thể bỏ lỡ

Công viên văn hóa chủ đề Ấn Tượng Hội An - nơi lưu giữ dấu ấn về một cảng thị Faifo vàng son rực rỡ, đưa bạn vào chuyến hành trình "xuyên không", trở lại với Faifo thế kỷ 16-17 với những minishow tương tác độc đáo, thế giới ẩm thực đầy sắc màu giữa không gian kiến trúc độc đáo. Đặc biệt, dù ở bất kỳ góc nhỏ nào, bạn cũng đều có thể có ngay những bức pose cực "nghệ", độc đáo và nổi bật trên new feed của bạn bè. Những điểm check-in cũng không ngừng được làm mới và ra mắt liên tục, trở thành tâm điểm check-in không thể bỏ lỡ của bất kỳ ai khi đến với Hội An.

Công viên Ấn Tượng Hội An - cảng thị Faifo với 1001 góc "sống ảo"

Show diễn thực cảnh "Ký Ức Hội An" là điểm chạm vô cùng độc đáo của nghệ thuật đến văn hóa - lịch sử của vùng đất di sản. Một show diễn đã quá nổi tiếng trong nước và quốc tế chắc chắn sẽ là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Bạn sẽ được trở về với những "giấc mơ", những ý niệm ban sơ của dòng thời gian trôi qua trên những nếp nhà phố cổ, quay về với một Hội An thuở khai hoang lập ấp, đến một Faifo phồn hoa tấp nập, và Hội An của hôm nay - trầm mặc, duyên dáng, nhưng không kém phần sinh động. Tất cả được tái hiện trên sân khấu rộng 25.000m2 với sự tham gia của gần 500 diễn viên, để bạn có thể trải qua những khoảnh khắc vỡ òa với cảm xúc không tưởng.

"Ký Ức Hội An" – trở về với những "giấc mơ xuyên không" giữa không gian nghệ thuật độc đáo

Chìm đắm một mùa hè "trong mơ" với Vương quốc kẹo ngọt thần tiên - Fantastic Sweet Land

Một mùa hè "Trong mơ" đã sẵn sàng tại Đảo Ký Ức Hội An với Vương quốc kẹo ngọt thần tiên - Fantastic Sweet Land và loạt hoạt động thú vị trong chuỗi sự kiện Lễ hội mùa hè.

Lạc vào mùa hè "trong mơ" với Vương quốc kẹo ngọt Fantastic Sweet Land

Chỉ với 100.000 VND/người, bạn đã có thể "sở hữu" một mùa hè trong mơ với những trải nghiệm chưa từng có: khám phá Vương quốc kẹo ngọt thần tiên với 1001 góc "sống ảo" độc đáo, như lạc giữa thế giới cổ tích "trong mơ" với buổi diễu hành cùng hoàng tử - công chúa kẹo ngọt và các thần dân xinh đẹp, "lạc lối" trong những vũ điệu kẹo ngọt đáng yêu, vui nhộn với các bé mascot tinh nghịch.

Lễ hội bia và Lễ hội ẩm thực đường phố cũng là những hoạt động mà bạn nhất định không nên bỏ lỡ để thưởng trọn không khí hội hè náo nhiệt chưa từng có. Hàng loạt món ngon đường phố hấp dẫn cùng những cốc bia mát lạnh giải nhiệt mùa hè cực "đã", mát rượi dưới cái nắng hè gay gắt. Bên cạnh đó, bạn còn có thể check-in với loạt điểm nhấn xinh xắn, hòa mình vào những vũ điệu đẹp mắt của các anh đầu bếp tinh nghịch và các cô nàng "sweet girls" nóng bỏng.

Tận hưởng không khí hội hè náo nhiệt chưa từng có với Lễ hội bia và Lễ hội ẩm thực đường phố

Mùa hè này, cùng Ký Ức Hội An gõ cửa một mùa hè "trong mơ" với ưu đãi hấp dẫn: MUA 1 - ĐƯỢC 3! Chỉ mua vé xem show diễn "Ký Ức Hội An", bạn có cơ hội khám phá ngay 3 trải nghiệm đầy cảm xúc: thưởng thức show diễn đẳng cấp quốc tế "Ký Ức Hội An", khám phá Công viên Ấn Tượng Hội An và lạc vào không gian cổ tích với Vương quốc kẹo ngọt Fantastic Sweet Land!