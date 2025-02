Một lĩnh vực cả năm 'chắt chiu' thu về hàng chục nghìn tỷ đồng, nhưng người Việt lại chi ra nhiều hơn thế ở nước ngoài

Vov mới đây dẫn lời chuyên gia du lịch TS Nguyễn Thị Phương Nga nhận định rằng Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, trên thực tế, lĩnh vực này vẫn chưa được khai thác một cách xứng tầm.

Đây không phải lần đầu tiên câu chuyện này được đưa ra bàn luận. Trong nhiều năm qua, giới chuyên môn đều đồng thuận rằng Việt Nam sở hữu những điều kiện tự nhiên đặc biệt thuận lợi cho ngành du lịch chăm sóc sức khỏe.

Cụ thể, đất nước có đường bờ biển trải dài hơn 3.260 km với nhiều bãi biển đẹp, trên 400 nguồn nước khoáng nóng rải rác khắp cả nước, cùng nguồn dược liệu phong phú với khoảng 3.850 loài thực vật và 406 loài động vật có giá trị làm thuốc. Tuy vậy, hiện tại, các loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam chủ yếu vẫn chỉ xoay quanh hai mô hình chính là suối khoáng nóng và spa, chưa thực sự đa dạng.

Các du khách trải nghiệm tắm thảo dược của người Dao tại huyện Ba Vì (Hà Nội). Ảnh: Cục Du lịch

Một dẫn chứng thường được đưa ra để minh họa cho việc du lịch chăm sóc sức khỏe chưa khai thác hết tiềm năng là số liệu từ Cục Du lịch vào năm 2018. Theo đó, Việt Nam đã đón khoảng 350.000 lượt khách quốc tế đến điều trị kết hợp nghỉ dưỡng, mang lại nguồn thu lên đến 2 tỷ USD (hơn 50.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Tuy nhiên, cũng trong năm đó, khoảng 40.000 người Việt lại lựa chọn ra nước ngoài để vừa du lịch vừa chữa bệnh, với số tiền chi tiêu cũng lên đến hàng tỷ USD.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến người Việt chi mạnh cho du lịch sức khỏe ở nước ngoài thay vì trong nước? Một trong những lý do chính là Việt Nam chưa có nhiều sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và đạt chất lượng cao.

Theo thống kê của Cục Du lịch, du lịch chăm sóc sức khỏe đã phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, và Indonesia. Báo cáo Kinh tế Sức khỏe toàn cầu do Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu (GWI) công bố vào cuối năm 2021 cũng cho thấy ngành du lịch chăm sóc sức khỏe có thể đạt mức tăng trưởng 21% trong giai đoạn 2020 - 2025, vượt xa các lĩnh vực khác trong ngành y tế.

Kết quả khảo sát của Tổ chức Du lịch Sức khỏe Thế giới (Wellness Tourism Association) cho thấy nhu cầu về các dịch vụ du lịch sức khỏe đang ngày càng tăng. Cụ thể, 76% số người tham gia khảo sát cho biết họ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn để cải thiện sức khỏe trong các chuyến đi, trong khi 55% đồng ý trả thêm tiền cho các dịch vụ trị liệu tâm lý. Những con số này cho thấy xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe ngày càng được ưa chuộng.

VnEconomy cũng dẫn dự báo từ Tổ chức Du lịch Thế giới, cho biết du lịch chăm sóc sức khỏe sẽ trở thành một trong sáu xu hướng phát triển mạnh mẽ nhất của thế kỷ 21. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, nhận thức của con người về tầm quan trọng của sức khỏe thể chất và tinh thần đã tăng lên rõ rệt, tạo động lực lớn cho ngành du lịch chăm sóc sức khỏe.

Chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được du khách đặc biệt quan tâm. Ảnh: VnEconomy.

"Để phát triển ngành du lịch này một cách hiệu quả, cần có chiến lược rõ ràng," TS Nguyễn Thị Phương Nga chia sẻ trên Vov.

Bà đề xuất bốn giải pháp quan trọng: Thứ nhất, cần xây dựng các sản phẩm du lịch chuyên sâu hơn thay vì chỉ tập trung vào spa hay suối khoáng nóng. Thứ hai, tận dụng lợi thế của y học cổ truyền để phát triển các liệu pháp du lịch trị liệu như châm cứu, bấm huyệt, và sử dụng dược liệu. Thứ ba, đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và nhân lực, bao gồm xây dựng các trung tâm du lịch sức khỏe và đào tạo đội ngũ bác sĩ, chuyên gia. Cuối cùng, Việt Nam cần có chiến lược quảng bá rộng rãi hơn để khẳng định vị thế là điểm đến du lịch chăm sóc sức khỏe hấp dẫn trên bản đồ thế giới.

10 điểm đến du lịch chăm sóc sức khỏe nổi tiếng

Dưới đây là danh sách 10 khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cao cấp tại Việt Nam, được đánh giá cao trên nhiều phương tiện truyền thông trong và ngoài nước.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng): Tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà, khu nghỉ dưỡng này nổi tiếng với thiết kế sang trọng và dịch vụ đẳng cấp. InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã nhận giải thưởng "Holistic Treatment of the Year" với liệu trình Mi Sol Journey tại khu chăm sóc sức khỏe Mi Sol Spa.

Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa): Nằm tại vịnh Ninh Vân, Six Senses Ninh Van Bay được bao quanh bởi thiên nhiên hoang sơ, mang đến cho du khách trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện. Khu nghỉ dưỡng này đặc biệt nổi trội là một nơi nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường.

Một góc không gian tại Six Senses Ninh Van Bay. Ảnh: Booking.com

Four Seasons Resort The Nam Hai (Hội An): Tọa lạc trên bãi biển Hà My, khu nghỉ dưỡng này kết hợp giữa thiết kế hiện đại và văn hóa truyền thống Việt Nam. Four Seasons Resort The Nam Hai được tạp chí Travel + Leisure bình chọn là một trong những khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á.

Six Senses Con Dao (Bà Rịa - Vũng Tàu): Nằm trên đảo Côn Đảo, Six Senses Con Dao mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng giữa thiên nhiên hoang sơ. Khu nghỉ dưỡng này đã được tạp chí Travel + Leisure vinh danh là một trong những khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á.

Six Senses Con Dao mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng giữa thiên nhiên hoang sơ. Ảnh: Six Senses Con Dao

TIA Wellness Resort (Đà Nẵng): Trước đây là Fusion Maia, TIA Wellness Resort tập trung vào các chương trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, kết hợp giữa spa và thiền định. Khu nghỉ dưỡng này đã nhận được giải thưởng quốc tế về du lịch chăm sóc sức khỏe.

Amanoi (Ninh Thuận): Nằm trong Vườn Quốc gia Núi Chúa, Amanoi là khu nghỉ dưỡng sang trọng với các chương trình chăm sóc sức khỏe được thiết kế riêng biệt, bao gồm yoga, thiền và spa.

Banyan Tree Lang Co (Thừa Thiên - Huế): Tọa lạc tại Lăng Cô, khu nghỉ dưỡng này cung cấp các liệu pháp spa cao cấp và các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp giữa y học cổ truyền và hiện đại.

Fusion Resort Phu Quoc (Phú Quốc): Nằm trên đảo Phú Quốc, Fusion Resort mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe với các liệu pháp spa đa dạng và chương trình yoga hàng ngày.

Fusion Resort mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời. Ảnh: Du lịch Thiên Thai

Anantara Quy Nhon Villas (Bình Định): Khu nghỉ dưỡng này cung cấp các biệt thự sang trọng với tầm nhìn ra biển, cùng với các liệu pháp spa và chương trình chăm sóc sức khỏe được cá nhân hóa.

Legacy Yen Tu - MGallery (Quảng Ninh): Nằm trên núi Yên Tử, khu nghỉ dưỡng này kết hợp giữa kiến trúc truyền thống và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như thiền, yoga và spa, mang đến trải nghiệm tĩnh lặng và thanh bình cho du khách.

Trương Lương