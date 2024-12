Một học sinh ở Bình Dương nguy cơ mất 1 bàn tay nghi chơi pháo tự chế

Ngày 28-12, Công an phường An Thạnh, TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đang điều tra, xác minh vụ một học sinh bị dập nát bàn tay do chơi pháo.

CLIP vụ học sinh lớp 9 bị dập bàn tay do chơi pháo

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 27-12, người dân nghe tiếng nổ lớn từ bờ kênh cầu Trắng, phường An Thạnh, tới gần họ phát hiện nhóm học sinh ở đây. Lúc này, có một học sinh nam bị thương, được bạn dùng xe đạp điện chở vào phòng khám gần đó cấp cứu.

Hiện trường có một phần ngón tay cùng chiếc balo, sách vở. Trong balo có nhiều viên pháo bi. Học sinh bị thương là em N.A.K. (học lớp 9, Trường THCS Trịnh Hoài Đức, TP Thuận An).

Hiện trường vụ việc thương tâm

K. đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM, có nguy cơ phải bỏ một bàn tay.

Được biết, sau khi kiểm tra học kỳ 1, N.A.K. cùng nhóm bạn về nhà chơi và mua hỗn hợp về chế tạo pháo tại nhà của K.

Sau khi làm pháo xong, cả nhóm đưa ra bờ kênh gần nhà để thử, không may bị phát nổ làm K. dập nát bàn tay. Nhà trường đang phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.