Một hiện tượng đã xóa sổ gần như toàn bộ sự sống - sự kiện còn tồi tệ hơn cả ngày tận thế của khủng long

Mặc dù có những cảnh báo về hiện tượng "siêu El Niño", một sự kiện thời tiết mạnh mẽ có thể khiến năm tới trở thành năm nóng nhất trong lịch sử, nhưng mọi người hầu hết đều không hình dung được mức tàn phá của nguy cơ này.

Nếu phải trả lời câu hỏi về sự kiện tuyệt chủng hàng loạt tàn khốc nhất trong lịch sử Trái đất, bạn có thể đoán đó là vụ va chạm thiên thạch dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long.

Tuy nhiên, nếu đó là câu trả lời của bạn thì bạn đã sai, bởi vì sự thật là cách đây 252 triệu năm đã xảy ra một sự kiện gọi là "Đại tuyệt chủng", hay sự kiện tuyệt chủng kỷ Permi-Trias.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Bristol và Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc đã phát hiện ra rằng "siêu El Niño" là một phần nguyên nhân gây ra sự tàn phá thảm khốc, dẫn đến việc hầu hết các loài trên thế giới bị xóa sổ.

Trong một thời gian dài, các nhà khoa học đã đổ lỗi cho hiện tượng "Đại tuyệt chủng" là do các vụ phun trào núi lửa ở khu vực ngày nay là Siberia, nhưng các nhà nghiên cứu từ khắp thế giới đã phát hiện ra rằng "các hiện tượng El Niño dữ dội và kéo dài hơn nhiều so với những gì được chứng kiến ngày nay" có liên quan đến nó.

Hiện tượng El Nino đồng nghĩa với nhiệt độ đại dương ấm hơn, có thể dẫn đến những thiệt hại thảm khốc (Ảnh của Getty Stock Photo).

Tiến sĩ Alexander Farnsworth, đồng tác giả nghiên cứu, giải thích: "Chỉ riêng hiện tượng ấm lên toàn cầu không thể gây ra những vụ tuyệt chủng tàn khốc như vậy bởi vì, như chúng ta đang thấy ngày nay, khi vùng nhiệt đới trở nên quá nóng, các loài sẽ di cư đến những vĩ độ cao hơn, mát mẻ hơn. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng việc gia tăng khí thải nhà kính không chỉ làm cho phần lớn hành tinh ấm lên mà còn làm tăng sự biến đổi thời tiết và khí hậu, khiến cho môi trường trở nên 'khắc nghiệt' hơn và khó khăn hơn cho sự sống tồn tại."

Giáo sư Yadong Sun, đồng tác giả chính của nghiên cứu, cho biết thêm rằng đó "gần như là dấu chấm hết cho sự sống trên Trái đất, nhưng chưa hẳn".

Bằng cách nghiên cứu răng hóa thạch của các sinh vật biển nhỏ bé từ thời kỳ đó, họ đã xác định được rằng biển đã trở nên cực kỳ nóng, và thực sự là "mọi nơi đều trở nên quá nóng" trước khi các loài có thời gian thích nghi với sự gia tăng nhiệt độ.

Hiện tượng El Niño được tuyên bố khi nhiệt độ nước biển ở vùng nhiệt đới phía đông Thái Bình Dương tăng 0,5 °C so với mức trung bình dài hạn, và những hiện tượng El Niño do các sự kiện gây ra "Đại tuyệt chủng" đã gây ra hậu quả tàn khốc trên toàn thế giới.

Cháy rừng chỉ là một trong những hậu quả tàn phá của hiện tượng El Nino (MARIE HIPPENMEYER/AFP via Getty Images)

Cơn bão nhiệt đới đang hình thành ở Thái Bình Dương có nguy cơ khiến năm 2027 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử và có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Hiện tượng El Niño mạnh nhất mà con người từng ghi nhận một cách chính xác xảy ra vào năm 1997-1998, khiến 23.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại lên tới hơn 28 tỷ bảng Anh do gây ra lũ lụt, lốc xoáy, hạn hán và cháy rừng.

Một hiện tượng El Niño khác vào năm 2015 đã gây ra một mùa bão kỷ lục.

Hiện tượng El Niño xảy ra như thế nào?

Mọi chuyện bắt đầu với gió mậu dịch, loại gió thổi đều đặn quanh đường xích đạo, thường thổi từ đông sang tây. Vì vậy, ở vùng xích đạo Thái Bình Dương, gió mậu dịch thổi từ châu Mỹ về phía Úc và New Zealand.

Khi gió thổi nước về phía đông, nước được mặt trời làm ấm lên, vì vậy khi đến phía bên kia Thái Bình Dương, nước ấm khiến không khí nóng bốc lên, dẫn đến thời tiết ấm áp, ẩm ướt và không ổn định. Trong khi đó, nước lạnh hơn từ sâu dưới đáy đại dương dâng lên ở phía đông để thay thế lượng nước bị gió thổi về phía tây.

Nhưng trong những năm xảy ra hiện tượng El Niño, điều này bị gián đoạn.

Gió mậu dịch suy yếu hoặc thậm chí đảo chiều, sự chênh lệch nhiệt độ giữa phía đông và phía tây bị triệt tiêu, và các vùng biển thường lạnh sẽ ấm lên.

Lượng mưa và hướng gió thay đổi trên khắp vùng xích đạo Thái Bình Dương, điều này gây ra hiệu ứng dây chuyền trên toàn thế giới.

Nguồn: Ladbible