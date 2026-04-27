Một hành vi đang xảy ra trong rất nhiều gia đình: Cha mẹ hồn nhiên nghĩ là vui nhưng con cái khó chịu vô cùng!

Nhiều cha mẹ than phiền rằng con cái càng lớn càng ghét chụp ảnh, muốn lưu giữ kỷ niệm toàn phải... chụp trộm. Chúng ta coi đó là tình yêu, là sự nâng niu ký ức, nhưng với trẻ, ống kính đôi khi lại là một sự giám sát đến mức cực đoan. "Bạo hành ống kính" đang âm thầm diễn ra trong nhiều gia đình, gây ra những tổn thương tinh thần sâu sắc hơn chúng ta tưởng.

Sự tự tin bị xói mòn từ những video "kém duyên"

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những đoạn video cha mẹ cố tình quay lại những khiếm khuyết hoặc khoảnh khắc lúng túng của con để "câu tương tác".

Có một câu chuyện thực tế như này: Một bà mẹ quay cảnh con gái có hàm răng không đều, liên tục ép con: "Cười đi, hở răng ra xem nào" . Đứa trẻ phản kháng vì tự ti, nhưng người mẹ vẫn thản nhiên đăng tải lên mạng. Kết quả? Hàng trăm ngàn lượt xem và những bình luận phán xét về ngoại hình của cô bé.

Hệ lụy là gì? Khi ngôi nhà biến thành sàn diễn và cha mẹ trở thành đạo diễn, đứa trẻ sẽ luôn sống trong cảm giác bị "soi xét". Sự tự tin của trẻ bị nghiền nát khi những khuyết điểm cá nhân bị phơi bày cho cả thế giới bàn tán.

Giá trị sống lệch lạc khi "ống kính đi trước tình thân"

Có một thực trạng đáng buồn: Khi con gặp sự cố, việc đầu tiên cha mẹ làm không phải là an ủi, mà là... cầm điện thoại lên quay. Một đứa trẻ ngã nhào, kem đổ lênh láng, thay vì đỡ con, người mẹ lại quay phim và nói: "Đừng động đậy, clip này chắc chắn sẽ lên xu hướng" .

Khi cha mẹ coi sự chật vật của con là công cụ để kiếm lượt thích, sợi dây liên kết cảm xúc sẽ đứt gãy. Trẻ sẽ cảm thấy cảm xúc của mình không quan trọng bằng một cái "like" trên mạng xã hội. Lâu dần, chính trẻ cũng sẽ học cách sống ảo, ưu tiên ống kính hơn là những giá trị thực tế.

Hãy hỏi con: "Con có đồng ý không?" trước khi bấm máy

Nhiều ngôi sao nổi tiếng cực kỳ nhạy cảm trong việc bảo vệ hình ảnh của con. Ví dụ như ngôi sao nổi tiếng Lâm Chí Dĩnh, dù con trai Kimi từng rất nổi tiếng nhưng khi cậu bé lớn lên và muốn có không gian riêng, anh hoàn toàn tôn trọng việc con không lộ mặt trong các bức ảnh gia đình.

Ống kính không phải đồ chơi, nó là quyền lực. Việc quay chụp vô tội vạ là đang tước đoạt ranh giới cá nhân và cảm giác an toàn của trẻ.

Lời kết

Sự tổn thương từ "bạo hành ống kính" không đến ngay lập tức mà thấm dần theo thời gian. Đừng nhân danh tình yêu để thực hiện sự kiểm soát mới này. Nhà là bến đỗ an toàn, cha mẹ là chỗ dựa, xin đừng để chiếc điện thoại trở thành vũ khí tấn công sự tự tôn của chính con em mình.

Hãy nhớ: Tình cảm chân thật luôn sống động hơn bất kỳ thước phim nào được ghi lại.