Lời khuyên cho người sắp học IELTS

Với nhiều người, IELTS không chỉ là một kỳ thi mà còn là cánh cửa cho du học, học bổng hay cơ hội nghề nghiệp. Chính vì vậy, không ít bạn trẻ bắt đầu hành trình này với tâm thế vội vàng khi mua sách, đăng ký khóa học, luyện đề liên tục… nhưng lại thiếu một bước quan trọng là hiểu rõ bản chất của kỳ thi.

IELTS không đơn thuần kiểm tra kiến thức tiếng Anh, mà đánh giá toàn diện khả năng sử dụng ngôn ngữ trong bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Mỗi kỹ năng có tiêu chí chấm điểm riêng, đòi hỏi chiến lược học khác nhau. Vì vậy, trước khi bắt đầu, người học cần nắm rõ cấu trúc bài thi, thang điểm và yêu cầu từng phần. Khi hiểu “luật chơi”, bạn mới có thể học đúng hướng thay vì tốn thời gian vào những thứ không cần thiết.

Xác định mục tiêu điểm số thực tế, không chạy theo “band ảo”

Một trong những sai lầm phổ biến của người học là đặt mục tiêu quá cao so với trình độ hiện tại. Việc nhắm đến band 7.0 hay 8.0 ngay từ đầu nghe có vẻ đầy động lực, nhưng nếu không dựa trên nền tảng thực tế, nó dễ trở thành áp lực.

Người học nên kiểm tra trình độ đầu vào để biết mình đang ở đâu, từ đó đặt mục tiêu phù hợp. Ví dụ, từ band 4.5 lên 6.0 là một bước tiến lớn và cần thời gian nghiêm túc. Khi mục tiêu rõ ràng và khả thi, bạn sẽ có lộ trình học cụ thể hơn, đồng thời duy trì được động lực lâu dài thay vì nhanh chóng chán nản.

Xây nền tảng trước khi luyện đề

Nhiều người bắt đầu học IELTS bằng cách lao vào làm đề ngay từ đầu. Tuy nhiên, nếu nền tảng từ vựng và ngữ pháp chưa vững, việc luyện đề sẽ trở nên kém hiệu quả, thậm chí gây nản vì sai quá nhiều.

Giai đoạn đầu, hãy tập trung xây dựng nền tảng: mở rộng vốn từ theo chủ đề, củng cố ngữ pháp cơ bản và luyện phát âm chuẩn. Đây là “phần gốc” giúp bạn hiểu đề, viết đúng và nói rõ ràng. Khi nền tảng đủ vững, việc luyện đề mới thực sự phát huy tác dụng.

Đừng học tủ, hãy học theo kỹ năng

IELTS là kỳ thi có tính ứng dụng cao, vì vậy việc học theo kiểu học tủ, ghi nhớ sẵn bài mẫu, câu trả lời thường không mang lại hiệu quả lâu dài. Đặc biệt ở phần Writing và Speaking, giám khảo có thể dễ dàng nhận ra những câu trả lời thiếu tự nhiên hoặc mang tính học thuộc.

Thay vào đó, người học nên rèn luyện từng kỹ năng một cách bài bản. Với Writing, cần hiểu cách triển khai ý, lập luận logic và sử dụng từ vựng phù hợp. Với Speaking, hãy luyện phản xạ, phát âm và khả năng diễn đạt ý tưởng. Khi kỹ năng được cải thiện thực chất, điểm số sẽ tăng một cách bền vững.

Luyện nghe và đọc theo cách hiểu sâu, không phải làm cho xong

Ở hai kỹ năng Listening và Reading, nhiều người có thói quen làm bài thật nhiều nhưng lại không phân tích lỗi sai. Điều này khiến việc luyện tập trở nên lặp lại mà không có tiến bộ rõ rệt.

Một cách học hiệu quả hơn là làm ít nhưng chất lượng. Sau mỗi bài, hãy xem lại từng câu sai, tìm hiểu vì sao mình sai, do từ vựng, do không hiểu ngữ cảnh hay do mất tập trung. Việc phân tích này giúp bạn tránh lặp lại lỗi cũ và cải thiện dần kỹ năng.

Tận dụng môi trường để “sống cùng tiếng Anh”

IELTS không thể cải thiện chỉ bằng việc học trong sách. Ngôn ngữ cần được sử dụng thường xuyên để trở thành phản xạ. Vì vậy, hãy tạo môi trường tiếp xúc với tiếng Anh mỗi ngày: xem video, nghe podcast, đọc tin tức, viết nhật ký hoặc trò chuyện với bạn bè.

Việc “đắm chìm” trong tiếng Anh giúp bạn quen với cách dùng từ, cấu trúc câu và ngữ điệu tự nhiên. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao cả bốn kỹ năng một cách đồng đều.

Kiên trì và giữ tâm lý ổn định

IELTS là một hành trình dài, không phải cuộc chạy nước rút. Sẽ có những giai đoạn bạn cảm thấy tiến bộ chậm hoặc thậm chí “giậm chân tại chỗ”. Điều này là hoàn toàn bình thường.

Điều quan trọng là duy trì sự kiên trì và tâm lý ổn định. Thay vì so sánh bản thân với người khác, hãy tập trung vào tiến bộ của chính mình qua từng giai đoạn. Mỗi bước nhỏ tích lũy lại sẽ tạo nên sự thay đổi lớn theo thời gian.

Chọn tài liệu và lộ trình học phù hợp

Hiện nay có rất nhiều tài liệu và khóa học IELTS, nhưng không phải cái nào cũng phù hợp với mọi người. Việc học quá nhiều nguồn khác nhau có thể khiến bạn rối và mất định hướng.

Hãy chọn một số tài liệu uy tín, phù hợp với trình độ và bám sát lộ trình đã đề ra. Nếu có điều kiện, bạn có thể tham gia các khóa học hoặc tìm người hướng dẫn để được sửa lỗi và định hướng đúng cách. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tránh những sai lầm không đáng có.

IELTS không phải là kỳ thi “đánh đố”, mà là bài kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Anh thực tế. Vì vậy, thay vì học thật nhiều nhưng thiếu định hướng, người học cần tập trung vào việc học đúng phương pháp, hiểu rõ bản chất và kiên trì theo đuổi.

Khi có nền tảng vững, lộ trình rõ ràng và tâm lý ổn định, việc đạt được band điểm mong muốn chỉ còn là vấn đề thời gian. Và quan trọng hơn, bạn sẽ không chỉ đạt điểm số, mà còn thực sự sử dụng được tiếng Anh trong học tập và cuộc sống.