Một hãng công nghệ nổi tiếng, từng là "huyền thoại" laptop bị chế giễu vì sao chép Apple

Thay vì những tên gọi quen thuộc như XPS hay Inspiron, Dell bất ngờ trình làng cách đặt tên mới cho dòng máy tính cá nhân của mình, và có lẽ chính họ cũng không ngờ rằng, sự thay đổi này lại bị giới công nghệ chế giễu. Theo đó, các dòng laptop và máy tính để bàn của Dell giờ đây được chia thành ba phân khúc rõ rệt: Dell, Dell Pro và Dell Pro Max. Nghe quen chứ?

Trong buổi giới thiệu sản phẩm, Giám đốc điều hành Jeff Clarke đã giải thích rằng mục đích của việc thay đổi này là để đơn giản hóa tên gọi, giúp khách hàng dễ nhớ và dễ phát âm hơn. Ông nhấn mạnh rằng người mua không nên mất thời gian "vật lộn" với cách đặt tên đôi khi có phần phức tạp trước đây của hãng.

"Tôi tự hỏi tại sao các bạn không chọn một cái tên nào đó độc đáo và nguyên bản hơn, vì về cơ bản, đây chính là cách đặt tên của Apple," một phóng viên thẳng thắn đặt câu hỏi, khiến cả khán phòng ồ lên. Một người khác tiếp lời: "Cách đặt tên của các bạn nghe rất giống Apple — chẳng phải các bạn đang đi theo họ sao?". Đại diện của Dell, dù cố gắng giải thích, vẫn không thể chối bỏ sự tương đồng đến kỳ lạ này với cách Apple đặt tên cho dòng iPhone của mình.

Máy tính xách tay Dell Pro và Dell Pro Max. Ảnh: Dell Technologies

Để tăng thêm phần "rắc rối", Dell tiếp tục chia nhỏ ba phân khúc chính thành các biến thể Base, Plus và Premium. Vậy là, một chiếc Pro Plus liệu có mạnh hơn một chiếc Pro Max Base? Hay một chiếc Pro Premium thì hơn gì so với Pro Max Plus? Câu hỏi này có lẽ sẽ khiến không ít người loạn não.

Chưa hết, đối với dòng máy tính để bàn, Dell còn chơi lớn khi thêm vào các nhãn kích thước như Micro và Mini. Hãy thử tưởng tượng bạn đang tìm kiếm một chiếc "Dell Pro Max Micro" hoặc "Dell Pro Max Mini". Và đúng vậy, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những phiên bản nâng cấp của chúng với tên gọi "Plus" hoặc "Premium" đi kèm. Như vậy, trên thị trường sẽ xuất hiện một sản phẩm có tên gọi đầy đủ là "Dell Pro Max Micro Plus". Nghe có phần thừa thãi và phức tạp hơn rất nhiều so với mục tiêu ban đầu về sự đơn giản mà Dell đã đề ra.

Cách đặt tên sản phẩm mới của Dell. Ảnh: Dell Technologies

Nhiều người trong giới công nghệ đã không khỏi liên tưởng đến thời kỳ đen tối trong cách đặt tên sản phẩm của Apple vào những năm 90, với những cái tên dài dòng và khó nhớ như Macintosh IIvx, Macintosh Centris/Quadra 610 hay PowerBook Duo 280c. Chỉ đến khi Steve Jobs trở lại, thì những tên gọi rối rắm này mới được dẹp bỏ. Liệu Dell có đang đi vào "vết xe đổ" tương tự của Apple? Có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được.