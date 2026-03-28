Một ca sĩ đột tử khi đang xếp hàng chờ đổ xăng

Sáng ngày 26 tháng 3, tại quận Bahan, thành phố Yangon, nam ca sĩ kỳ cựu U Tin Tun (nghệ danh Patrick) đã đột ngột qua đời ngay trên chiếc xe ô tô do ông đang điều khiển. Thông tin này được hiệp hội cứu trợ xã hội Metta Alin xác nhận.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng tại đầu đường Thiền viện Mahasi, trên trục đường chính Kaba Aye Pagoda thuộc quận Bahan.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do nhiệt độ môi trường quá cao dẫn đến sốc nhiệt (heatstroke), gây vỡ mạch máu não.

Ảnh: Hiệp hội cứu trợ xã hội Metta Alin

Thi hài của cố ca sĩ U Tin Tun (Patrick) đã được Chi hội Chữ thập đỏ quận Bahan và đội cứu trợ Metta Alin hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa Yangon. Hiện tại, các cơ quan chức năng đã phát thông báo để người thân được biết và có thể liên hệ trực tiếp với bệnh viện để làm thủ tục.

Ca sĩ U Tin Tun (Patrick) bước chân vào làng nhạc từ đầu thập niên 1990. Ông được khán giả biết đến rộng rãi qua các ca khúc mang phong cách cá nhân với chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng như "Papa", "Grace" và "I'm Dreaming".

Ca sĩ U Tin Tun (Patrick)

Trước tình hình nắng nóng gay gắt trong những ngày gần đây, các tổ chức cứu trợ xã hội đã đưa ra lời cảnh báo người dân cần đặc biệt chú trọng bảo vệ sức khỏe và tính mạng của bản thân.

Hiện nay, toàn Myanmar đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu cùng với mức nhiệt độ tăng cao kỷ lục. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận tại Yangon do ảnh hưởng của nắng nóng trong lúc đang xếp hàng chờ mua xăng.

Đặc biệt, trong giai đoạn nhiệt độ khắc nghiệt như hiện nay, sự kết hợp giữa nhiệt độ tích tụ trong xe và sức nóng bên ngoài đang trở thành mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người cao tuổi và những người có sức khỏe yếu.

