Một bệnh viện hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho cô giáo Nghệ An xả thân cứu học trò 2 tuổi

Trước đó, chiều 28/08/2026, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, Nghệ An, khi phát hiện một học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng lúc chiếc xe tải đang tiến tới, cô Hiền đã lập tức lao ra che chở, bảo vệ học trò. Em học sinh may mắn được an toàn, còn cô phải chịu thương tích nặng và mất 1 chân...

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An), sáng ngày 03/10/2026, ông Nguyễn Xuân Tài (Tổng Giám đốc Bệnh viện) và ThS.BSCKII Thái Doãn Công (Phó Giám đốc Chuyên môn kiêm Trưởng khoa Ngoại), đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, người đã không ngần ngại lao ra bảo vệ học trò 2 tuổi trước chiếc xe tải và chịu những chấn thương nặng nề.

Cô giáo Hiền được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để tiếp tục được chăm sóc, điều trị và phục hồi. (Ảnh: BV)

Sau khi hoàn thành giai đoạn phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô giáo Hoàng Thị Hiền đã trở về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để tiếp tục được chăm sóc, điều trị và phục hồi.

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Xuân Tài (Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông) bày tỏ sự trân trọng trước hành động dũng cảm, giàu lòng nhân ái của cô Hiền; đồng thời gửi lời động viên, mong cô luôn vững vàng, kiên trì điều trị, sớm bình phục và trở về bên gia đình, bên các con.

Đồng hành cùng cô trong quá trình điều trị, ThS.BSCKII Thái Doãn Công (Phó Giám đốc Chuyên môn kiêm Trưởng khoa Ngoại) trực tiếp quan tâm, thăm hỏi và theo dõi sát tình trạng của cô Hiền, cùng đội ngũ chuyên môn Bệnh viện chăm sóc, hỗ trợ cô trong từng giai đoạn hồi phục. Sự quan tâm sát sao ấy góp phần giúp cô thêm yên tâm trong hành trình điều trị phía trước.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn mà cô giáo và gia đình đang phải đối mặt, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho cô giáo Hoàng Thị Hiền cùng người nhà trong thời gian điều trị tại Bệnh viện.