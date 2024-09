Một anh trai lên tiếng, nói thẳng về bất hòa của Tăng Phúc - Cường Seven

Vụ ồn ào của Tăng Phúc - Cường Seven có thêm diễn biến mới khi MC Thành Trung đứng ra giải quyết bất hòa cho 2 nghệ sĩ.

Theo đó, Thành Trung đăng clip nhắc đến ồn ào trên mạng xã hội của Tăng Phúc với Cường Seven. Ở đoạn đầu clip, Thành Trung bày tỏ: "Tôi được biết là có vụ việc 2 thành viên trong lớp hiểu lầm nhau, hoàn toàn là do hiểu lầm thôi. Fan của 2 thành viên trong lớp không hiểu nhau chứ còn 2 thành viên trong lớp rất yêu thương nhau.

Để chứng minh điều đó, để fan của 2 thành viên và tất cả mọi người đều biết thì lớp trưởng yêu cầu 2 thành viên hôn nhau vào má".

Thành Trung

Ở phần cuối clip, Cường Seven và Tăng Phúc làm động tác hôn vào màn hình, như kiểu đang gửi nụ hôn đến nhau.

Khán giả có thể thấy là Cường Seven - Tăng Phúc đã chính thức làm hòa, không có mâu thuẫn căng thẳng như những gì cư dân mạng vẫn đồn đoán.

Trước đó, tập 11 của Anh trai vượt ngàn chông gai phát sóng cảnh Cường Seven không chọn Tăng Phúc mà có ý đẩy nam ca sĩ sang đội Đinh Tiến Đạt. Tuy nhiên, đến lúc chính thức chọn đội thì Cường Seven lại mời gọi Tăng Phúc. Lúc này, Tăng Phúc từ chối ngay.

Chuyện sẽ chẳng có gì lùm xùm nếu như khán giả không nhắn tin cho Tăng Phúc để nhắc anh chàng nên cẩn trọng hơn về phát ngôn để tránh làm tổn thương Cường Seven. Tăng Phúc chụp lại tin nhắn đến rồi gửi vào group chat riêng để tâm sự với fan.

Tăng Phúc

Trong lúc tức giận, Tăng Phúc có những lời lẽ hơi nặng nề với Cường Seven.

Anh chia sẻ: "Lúc đó mình hơi lạc lõng, thật sự không cảm nhận được sự công nhận khả năng của mình từ đội trưởng Cường Seven. Trong khi từ đầu đến giờ mình luôn làm tốt và khả năng nhảy nhót cũng như hát của mình cũng có, nên khi anh Cường Seven đẩy mình qua Nhà Trẻ mình có chút giận. Và khi họ không mời được Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát thì họ mời mình, thật sự lúc đó mình nói không liền ngay lập tức và không suy nghĩ gì. Biết là dù nhà trẻ không phải là nơi mình thật sự muốn vào nhưng cái tôi của mình không cho team mình đặt để mình vào một đội chưa thật sự thấy khả năng của mình. Lúc đó, mình ước gì mình và Neko Lê cùng ra về chắc tâm trạng mình sẽ tốt hơn".

Cường Seven

Chia sẻ của Tăng Phúc khiến cư dân mạng bùng lên tranh cãi, bởi lẽ nhiều người cho rằng nam ca sĩ có EQ thấp. Tiếp đến, Tăng Phúc đăng bài xin lỗi Cường Seven trên trang cá nhân. Anh bày tỏ:

"Đây là lần cuối mình nói về chuyện này. Mình không ghét gì anh Cường Seven gì cả và rất bình thường với anh từ trước giờ nên mình không nói câu chuyện đó ra để các bạn nói gì anh Cường Seven, do các bạn tiêu cực thôi. Nếu với góc nhìn tôi đang kể lại cảm xúc lúc đó như một cách reaction cho các bạn hiểu thì nó khác rồi. Nhưng có thể tôi làm các bạn hiểu sai và một phần tôi sai vì ngồi giải thích cho các bạn không muốn hiểu. Tôi sai vì công khai tin nhắn của bạn đang muốn góp ý mình: Xin lỗi Cường Seven. Em xin lỗi anh vì làm mọi người hiểu lầm anh. Cũng sắp hết chương trình rồi nên ai còn yêu quý thì ở lại ai hết thì coi như hết duyên vậy. Mong chuyện này chấm hết ở đây, ai còn bàn về chuyện này nữa mình xin block cho nhẹ đầu nha".