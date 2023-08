MONO livestream review son môi: độ đẹp trai 10 điểm nhưng đỉnh nhất vẫn là màn tung voucher cho fan

Hôm nay 15/8, MONO đã chính thức ''debut'' với một cương vị mới, đó chính là reviewer trên livestream supersale ''Son Xịn Giảm Sốc'' của Lazada. Tại đây, nam ca sĩ sinh năm 2000 lần đầu được trải nghiệm công việc của một beauty blogger và livestreamer chuyên nghiệp cùng với khách mời và host của Lazada.

Trong livestream lần này, MONO đã sử dụng những thỏi son đến từ các thương hiệu đình đám trên thị trường như: Bbia, Perfect Diary, M.A.C, Loreal Paris, Bobbi Brown, Shu Umera, Lemonade, Perfect Diary, Flower Knows, Maybelline. Không chỉ thoa lên tay, anh chàng còn trực tiếp ''test màu'' lên môi để giúp khán giả dễ dàng tham khảo và lựa chọn. Đáng nói, dù mới ''lấn sân'' và có chút lúng túng, nhưng giọng ca Waiting For You vẫn khiến khán giả xem livestream và các fan cảm thấy hứng khởi, vui vẻ trước loạt khoảnh khắc đáng yêu ''hết nấc'' của bản thân.

Cùng điểm lại một vài hình ảnh và biểu cảm dễ thương của MONO trong livestream ''test son'' diễn ra vào ngày hôm nay 15/8 nào!

Trước khi thoa son lên môi, MONO cùng khách mời và host thực hiện thao tác test son lên cổ tay để khán giả dễ dàng quan sát được độ lên màu chuẩn chỉnh của son.

Dù là ''newbie'' nhưng anh chàng tỏ ra vô cùng hứng khởi và thích thú với công việc của một reviewer.

MONO thực hiện thử thách tán đều son bằng cách mím môi cùng khách mời

Hương thơm nhẹ từ thỏi son M.A.C khiến nam ca sĩ tò mò và ngay lập tức thốt lên câu cảm thán: ''Thơm thật đấy!''

Màu son đỏ của Shu Uemura sau khi được thoa lên môi của MONO.

Thoa son xong, anh chàng không quên nở một nụ cười tươi rói khoe visual vạn người mê.

MONO ''đốn tim'' fan với khoảnh khắc thả thính bằng cách vẽ trái tim lên lòng bàn tay.

Không chỉ gây thương nhớ với loạt biểu cảm dễ thương, MONO còn khiến khán giả ''cười ra nước mắt'' bởi những bình luận hài hước khi lần đầu tiên review son môi. Chẳng hạn như một chiếc tip được đúc kết từ MONO khi chọn son chính là: "Nên chọn son vừa hợp với tông da mà tông răng cũng không làm sao nữa".

Chưa hết, ngoài test son và ''tấu hài'', MONO còn chiều fan hết mức khi mạnh dạn xin voucher mua sắm từ Lazada. Hàng loạt các voucher ''đỉnh chóp'' như giảm gộp 80% + quà tặng đồng quyền + freeship, brand voucher 50k - 80k - 100k - 195k, Lazada voucher 150k - 160k - 300k được tung ra khiến các fan không khỏi phấn kích. Đặc biệt phải kể đến chiếc deal khủng mua 1 tặng 2 từ nhiều thương hiệu son đình đám.

Sau mỗi lần test màu, MONO lại mạnh dạn tung voucher giảm giá cực khủng dành cho các fan.

Voucher cứ tung lên là hết chính là nhờ sức hút cực đỉnh từ Mono.

Qua lượt người xem và tương tác ''khủng'' trong phiên livestream vừa rồi, có thể thấy MONO vẫn luôn giữ được sức hút mạnh mẽ của mình đối với đông đảo khán giả. Màn ''đá chéo'' sân thành công này cũng cho thấy sự ''đa di năng'' của nam ca sĩ sinh năm 2000. Dư âm về sự đáng yêu của MONO trong livestream sẽ còn kéo dài và gây thương nhớ cho tất cả các fan.