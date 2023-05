MONO "im hơi lặng tiếng" khi anh trai Sơn Tùng ra nhạc mới?

Đúng 0h ngày 5/5, Sơn Tùng M-TP đã cho ra mắt audio đánh dấu sự trở lại đầu tiên trong năm 2023 mang tên Making My Way. Ca khúc được đích thân Sơn Tùng sáng tác và sản xuất hoàn toàn bằng tiếng Anh như một sự xác nhận về tham vọng mang tầm quốc tế của nam ca sĩ. Sau 7h lên sóng, audio Making My Way đã đạt Top 1 trending Âm nhạc và cho đến thời điểm hiện tại đã đạt hơn 6,2 triệu lượt xem trên YouTube.

Tuy nhiên, sau khoảng hơn 1 ngày Sơn Tùng M-TP comeback, em trai ruột của anh chàng là MONO vẫn "im hơi lặng tiếng" và chưa có động thái ủng hộ anh trai. Trên các nền tảng mạng xã hội, bài đăng gần nhất của MONO đó là chia sẻ hình ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thời trang.

Trong lần comeback này, sự xuất hiện của Ben Phạm trong vai trò Giám đốc sáng tạo khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì anh từng rời khỏi công ty M-TP Entertainment từ tháng 5/2022. Điều này đã dập tan mọi nghi vấn trước đó về việc giữa cả hai có mâu thuẫn nên Ben Phạm mới rời khỏi công ty của Sơn Tùng M-TP. Ngoài ra những thành viên vũ của M-TP Entertainment như CEO Châu Lê, Onionn., Kay Trần,… đều chưa có động thái nào cho màn comeback của giọng ca Hãy Trao Cho Anh.

Trước đó, trong lần debut của MONO với album 22, Sơn Tùng M-TP đã đăng tải đoạn clip phiêu theo giai điệu ca khúc Waiting For You để ủng hộ em trai. Trước đó, anh chàng còn gửi clip chúc mừng trong buổi họp báo ra mắt của em trai.

Chính vì vậy các fan đang rất mong đợi vào màn cover ca khúc Making My Way của MONO trong những ngày tới.

