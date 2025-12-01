Mong học sinh bị cúm để "được yên tai": Phát ngôn gây sốc khiến nữ giáo viên bị đình chỉ công tác

Một giáo viên tiểu học ở Trung Quốc vừa bị đình chỉ công tác sau khi những phát ngôn thiếu kiềm chế của bà trong một nhóm trò chuyện riêng bị lan truyền trên mạng, châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Vụ việc không chỉ làm dấy lên tranh cãi về đạo đức nghề giáo, mà còn phơi bày những mảng tối trong tâm lý và áp lực của một bộ phận giáo viên giữa lúc dịch cúm đang hoành hành trong trường học.

Theo Jiupai News, nhân vật trung tâm của vụ việc là giáo viên họ Li, giảng dạy môn âm nhạc tại Trường Thực nghiệm Quận Gaoxin, thuộc thành phố Tongchuan, tỉnh Thiểm Tây. Trong một nhóm chat có khoảng 100 thành viên, bà Li đã than phiền về sự ồn ào của học sinh và buông lời cay nghiệt: “Mấy đứa học sinh này nghịch ngợm và ồn ào quá, màng nhĩ của tôi sắp nổ tung rồi. Mong là chúng nó đều bị cúm, rồi về nhà ngay đi.”

Những dòng chữ tưởng như chỉ là phút bốc đồng ấy nhanh chóng trở thành “mồi lửa” khi bị chụp lại và lan truyền trên mạng xã hội. Không dừng lại ở đó, trước sự phản ứng của những người trong nhóm, bà Li tiếp tục đáp trả bằng giọng điệu thách thức. Bà tuyên bố không quan tâm đến lời chỉ trích, miễn là vẫn nhận được thu nhập của mình, thậm chí còn nói rằng nếu người khác rơi vào hoàn cảnh tương tự, chưa chắc đã cư xử khác bà. Khi có người khuyên không nên “mong học sinh bị cúm”, bà Li biện minh rằng đó chỉ là lời nói đùa và khẳng định: “Suy cho cùng, những học sinh đó cũng không phải con của ông. Đó không phải việc của ông.”

Trước những cảnh báo rằng với thái độ như vậy, bà khó có thể trụ lâu trong nghề, giáo viên này vẫn tỏ ra cứng rắn, nhấn mạnh mình có hợp đồng lao động chính thức. Tại Trung Quốc, trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức được nhà nước tài trợ, chỉ một bộ phận nhỏ nhân sự có hợp đồng dài hạn – thứ thường được ví như “chiếc áo giáp” đảm bảo việc làm ổn định, trừ khi mắc sai phạm nghiêm trọng. Chính sự tự tin đó càng khiến dư luận thêm bức xúc, bởi nhiều người cho rằng bà Li đã dựa vào cơ chế này để xem nhẹ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Sau khi đoạn hội thoại bị công khai, làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng bùng lên dữ dội. Trước áp lực dư luận, phía nhà trường xác nhận bà Li đã bị tạm đình chỉ công tác. Ngày 15/12, người phát ngôn của cơ quan giáo dục địa phương cho biết đã chính thức mở cuộc điều tra và cam kết sẽ công bố kết quả sau khi quá trình xác minh hoàn tất.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh dịch cúm đang lan rộng tại nhiều trường tiểu học và trung học trên khắp Trung Quốc. Từ tháng 11, số ca học sinh mắc cúm tăng mạnh, khiến không ít lớp học phải tạm ngừng vì quá nhiều em nghỉ ốm. Một số giáo viên buộc phải yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi đến trường, vừa để phòng dịch, vừa để duy trì hoạt động giảng dạy trong điều kiện khó khăn.

Chính vì thế, phát ngôn “mong học sinh bị cúm” của bà Li bị xem như một nhát dao chạm vào nỗi lo chung của xã hội. Trên mạng, nhiều bình luận gay gắt xuất hiện: “Chỉ vì có biên chế mà có thể cư xử vô đạo đức như vậy sao? Hãy rời khỏi ngành giáo dục đi, bạn không xứng đáng đứng trên bục giảng”, một người viết. Người khác thậm chí còn kêu gọi cơ quan chức năng điều tra kỹ lưỡng con đường mà bà Li đã đi để có được vị trí hiện tại.

Từ một nhóm chat riêng tư đến làn sóng phẫn nộ công khai, câu chuyện của giáo viên họ Li cho thấy chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng đủ làm lung lay niềm tin xã hội đối với nghề giáo. Khi lớp học vốn được ví như “mảnh đất gieo mầm nhân cách”, thì mỗi lời nói của người đứng lớp, dù trong hay ngoài trường, đều mang sức nặng lớn hơn nhiều so với một câu than thở nhất thời.

Theo SCMP