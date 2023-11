Mong đợi gì ở bom tấn The Marvels?

The Marvels (tựa Việt: Biệt đội Marvel) là phần phim thứ 33 nằm trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Tác phẩm liên kết 3 mini-series gồm WandaVision, Ms. Marvel và Secret Invasion, đồng thời tiếp nối sự kiện từ bom tấn Captain Marvel (2019). Đây cũng được xem là mảnh ghép không thể thiếu trong quá trình phát triển Giai đoạn 5 của MCU.

The Marvels ra mắt vào thời điểm không mấy thuận lợi khi Marvel Studios đang chật vật tìm lại vị thế. Ông lớn của làng siêu anh hùng liên tục mất điểm do chất lượng phim đi xuống, thiếu định hướng và liên kết. Kỳ phùng địch thủ là DC Studios rơi vào cảnh ngộ tương tự, dự án tái khởi động vũ trụ do James Gunn chịu trách nhiệm có màn chào sân chưa gây ấn tượng với người hâm mộ.

Làng siêu anh hùng ảm đạm

Năm 2023 đóng vai trò quan trọng đối với hai hãng phim lớn là Marvel Studios và DC Studios. MCU chính thức bước vào Kỷ nguyên Đa vũ trụ (Multiverse Saga) qua tác phẩm Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Trong khi đó, DC Studios cho trình làng tác phẩm đầu tiên nằm trong kế hoạch tái khởi động Vũ trụ Điện ảnh của mình là Blue Beetle. Đáng tiếc khi cả hai tác phẩm đều trở thành bom xịt khi không đáp ứng được sự mong đợi từ người hâm mộ.

Thời gian qua, nhiều bộ phim thuộc thể loại siêu anh hùng bị chê về nội dung, doanh thu không ấn tượng.

Bom tấn Guardians of the Galaxy Vol. 3 ra mắt hồi tháng 5 vừa qua được ví như vị cứu tinh của hãng phim. Tác phẩm thành công trong việc chinh phục khán giả, là lời chia tay đầy cảm xúc với dàn vệ binh đời đầu. Với tình hình hiện tại, The Marvels trở thành tâm điểm chú ý, gánh vác kỳ vọng của người hâm mộ trong dòng phim siêu anh hùng.

Quay trở lại năm 2019, bom tấn Avengers: Endgame tạo nên cơn sốt toàn cầu, đồng thời khép lại Kỷ nguyên Vô cực (Infinity Saga). Vũ trụ điện ảnh Marvel đã có một thập kỷ thành công vang dội khi liên tiếp cho ra mắt loạt tác phẩm ăn khách, đế chế tỷ USD tại Hollywood.

Bên cạnh loạt phim Spider-Man duy trì phong độ ổn định, MCU tụt dốc liên tiếp từ năm 2021 tới thời điểm hiện tại. Theo đó, khi Guardians of the Galaxy Vol. 3 nhận về phản hồi tích cực, The Marvels thoát khỏi "vỏ kén" để đưa MCU về đúng quỹ đạo.

Captain Marvel cần khẳng định vị thế

Theo Box Office Mojo, bom tấn Captain Marvel (2019) thu về 1,1 tỷ USD, một con số ấn tượng với một tác phẩm giới thiệu nhân vật. Ra mắt vào thời điểm phim siêu anh hùng bùng nổ, khai thác nữ quyền cùng lượng người hâm mộ đông đảo là 3 yếu tố then chốt giúp Captain Marvel đạt tới cột mốc tỷ USD. Bởi trên thực tế, nội dung không thực sự xuất sắc như doanh thu mà bộ phim mang lại.

Captain Marvel (2019) từng gây bất ngờ với doanh thu 1,1 tỷ USD.

Việc tập trung truyền tải thông điệp ẩn dụ vô tình khiến Captain Marvel như một con rối vô hồn. Thậm chỉ sau khi bộ phim kết thúc, chú mèo Goose lại là tâm điểm chú ý, nổi bật hơn cả nhân vật chính mà không cần lấy một câu thoại. Dẫu vậy, vẫn phải dành lời khen cho Marvel Studios bởi việc phát hành bộ phim này vào thời điểm này là khôn khéo".

Trong lần tái xuất này, The Marvels khiến người hâm mộ háo hức khi thấy Carol Danvers/Captain Marvel, Monica Rambeau và Kamala Khan/ Ms. Marvel sát cánh chống lại kẻ thù. Việc kết nối các mini series vào dự án điện ảnh không còn lạ lẫm trong MCU. Đối với The Marvels, điều đó giúp tác phẩm có phần nội dung nhiều lớp lang, kịch bản xây dựng chặt chẽ và thiết lập cầu nối tới các dự án sau này. Ngoài ra, việc phát triển nhân vật được thấy rõ khi có sự xuất hiện của Monica Rambeau và Ms. Marvel. Họ cần trau dồi kinh nghiệm còn Captain Marvel cần học cách làm việc nhóm thay vì hoạt động độc lập.

Lấy bối cảnh hiện tại, Captain Marvel giờ đây là một mẫu siêu anh hùng hoàn hảo. Trải qua nhiều năm chinh chiến khắp vũ trụ, cô không chỉ trau dồi khả năng chiến đấu, mà còn sở hữu khối kiến thức rộng lớn. Việc Carol không xuất hiện trong các cuộc chiến tại Trái Đất không vô nghĩa mà nhân vật có thể rút ngắn thời gian hoàn thiện bản thân. Giờ đây, Captain Marvel đã cho thấy bản thân xứng đáng trở thành người lãnh đạo. Điều cô còn thiếu chính là một cơ hội để khẳng định vị thế trong giới siêu anh hùng. Gánh vác trọng trách trên vai, song người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào loạt diễn biến thú vị trong The Marvels.