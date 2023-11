Thêm một nam diễn viên đóng vai tình cũ của Hoàng Thùy Linh trong phim VTV

Đoạn preview tập 14 Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do hé lộ phân cảnh Yến (Hoàng Thùy Linh) trò chuyện với một nhân vật mới toanh vừa xuất hiện. Chàng trai này là Tuấn, do diễn viên Lê Hoàng Long thủ vai. Lê Hoàng Long vừa gây ấn tượng với vai thượng úy Phạm Minh Cảnh trong phim Biệt Dược Đen. Việc anh xuất hiện ở Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do khiến nhiều khán giả vô cùng thích thú.

Lê Hoàng Long là diễn viên tiếp theo thủ vai một chàng trai có liên quan tới quá khứ của Yến (Hoàng Thùy Linh)

Trong phân cảnh Tuấn trò chuyện với Yến, anh ta nhắc lại quá khứ: "Có cảm giác mới như ngày hôm qua. Nếu như ngày đó, anh dũng cảm hơn, dám tấn công em thì bây giờ, chúng mình như nào nhỉ...". Tuy nhiên, Yến tìm cách lảng tránh, tập trung vào công việc. Cô nói: "Anh Tuấn thích nói chuyện quá khứ nhỉ, mình nói chuyện hiện tại đi. Nếu anh ký hợp đồng với Trấn Nam, em đảm bảo công ty anh sẽ có một chuyến company trip đáng đồng tiền bát gạo".



Phong (Nhan Phúc Vinh) là người nghe trọn cuộc trò chuyện này của Yến và Tuấn. Anh chàng thậm chí còn lén lút quay lại clip.

Khi bị phát hiện, Phong giả vờ lấy điện thoại gọi cho một người nào đó. Nhìn thấy Phong, Yến bất ngờ gọi nhân viên và mời Phong tới ngồi cùng bàn với mình và Tuấn. Tình huống này khiến cả 2 chàng trai đều bất ngờ.

Đón xem Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do tập 14 lên sóng VTV3 tối nay.