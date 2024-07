Món nước mà ai đi Hội An cũng tìm mua bằng được nhưng người khen, kẻ tuyên bố "không bao giờ uống nữa"

Nhắc tới đặc sản Hội An, có lẽ ai cũng nghĩ ngay tới những món ăn như cao lầu, mì Quảng, bánh đập hến xào, bánh mì Hội An... Thế nhưng bên cạnh đó, khi ghé tới Hội An, đặc biệt là phố cổ, du khách đều rủ nhau tới một tiệm bán nước vô cùng đặc biệt. Đó chính là địa điểm bán món nước mót nằm ngay trên phố cổ.

Nước mót vốn được mệnh danh là thức uống không thể bỏ lỡ của hầu hết du khách đến với phố cổ Hội An. Cùng với đó, hình ảnh những cốc nước thơm mát, lại được trang trí xinh đẹp quả thật rất hấp dẫn với bất kì ai. Chưa kể, nếu đang đi bộ dọc phố cổ, trời nắng và đã quá khát nước thì nghĩ tới cốc nước mót vừa thơm vừa mát, có lẽ nhiều người cũng cảm thấy thèm thuồng. Ấy vậy nhưng món nước nổi tiếng này lại vẫn gây ra những tranh cãi về hương vị, khi có người uống thì khen ngon, nhưng có người lại bày tỏ sự thất vọng.

Món nước mót Hội An thu hút bởi được trang trí rất xinh đẹp

Mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải một bài post bày tỏ sự thất vọng khi uống thử nước mót. Người này nói về nước mót như sau: "Loại nước mà ai đến Hội An cũng muốn thử. Nhưng thử thôi chứ đa số chụp ảnh xong là bỏ, tui và rất nhiều người không uống được. Dở lắm!".

Ngay lập tức, bên dưới bài viết đã có những ý kiến trái chiều. Rất nhiều người đồng tình với nội dung bài đăng, cho rằng món nước này nhìn đẹp nhưng quả thật khó uống:

- C. Anh: Tôi nha, đang đi nắng khát nước, cố lết đến để mua cốc nước mót, nghĩ là sẽ tu một hơi cho đã khát. Thế nhưng được 1 ngụm thì dừng, chụp ảnh xong nhờ người khác uống hộ. Không hợp khẩu vị.

- Y. Nhi: Mình mua chỉ để chụp hình thôi, chứ thấy không ngon thiệt.

- T. X. Trường: Chắc chắn mình không cô đơn rồi. Thử để cho biết xong uống không hợp vị là bỏ.

Thế nhưng cũng có rất nhiều người phản bác lại ý kiến trên, và bày tỏ rằng họ thấy món nước này rất ngon, hấp dẫn:

- M. T. Maru: Hả? Xuất sắc thì không tới nhưng ngon mà mấy bồ? Tôi uống loại basic giá rẻ ấy, nó là trà thảo mộc thôi có gì đâu mà dở nhỉ?

- T. Lê: Mình uống thấy đc mà nhỉ.

- D. Giangg: Hihi khẩu vị khác nhau . Mình lần nào đi cũng làm 2 cốc lượt đi và về.

- N. Ngân: Ăn uống là mỗi người 1 khẩu vị, đâu thể đánh đồng.

Bài đăng của vị du khách (Nguồn: Thanh Tuyền Bùi)

Nước mót là món nước nổi tiếng được bán ở phố cổ Hội An. Món nước này được làm từ các loại thảo mộc thiên nhiên kết hợp với một số nguyên liệu, có thể kể đến như la hán quả, cam thảo, kim ngân hoa, hạ khô thảo, lá trà xanh, hoa cúc, lá sen khô, sả, mật ong, đường... Với những nguyên liệu như vậy, nước mót có hương vị thanh mát, ngọt dịu nhẹ và thơm mùi thơm của các loại thảo mộc hoà quyện.

Nước mót Hội An được nấu từ các loại thảo mộc và những nguyên liệu thiên nhiên

Quả thật, dù có rất nhiều người yêu thích món nước mót nhưng không thể phủ nhận rằng cũng có những vị du khách chia sẻ không hợp khẩu vị với món nước này. Điều này cũng hết sức bình thường bởi khẩu vị mỗi người mỗi khác. Dù thế nào, điều này vẫn không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của nước mót cũng như sự yêu thích mà nhiều du khách dành cho món đồ uống này. Dù sao, đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ khi tới Hội An của nhiều du khách.