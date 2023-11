Món đặc sản "mọc lông" của Trung Quốc khiến dân mạng tròn mắt vì "biến hoá" màu sắc trong nháy mắt

Thường xuyên xem các clip về đồ ăn hấp dẫn trên mạng xã hội, tuy nhiên nhiều cư dân mạng lại khá "dè chừng" khi thấy món ăn đặc biệt này. Đó là một món ăn rất nổi tiếng của tỉnh An Huy (Trung Quốc) có cách làm cũng như hương vị vô cùng đặc biệt, với cái tên cũng rất đặc sắc là đậu phụ lông.

(Ảnh: Wow Special Foodie)

Nhiều người thường gọi món ăn này là đậu phụ "mọc lông", bởi để tạo ra chúng, người ta sẽ lên men đậu phụ. Quá trình này sẽ khiến cho các miếng đậu "mọc" ra những lớp lông phủ kín xung quanh. Đây thực chất là nấm mốc nhưng rất có lợi, có hàm lượng dinh dưỡng cao và còn góp phần giúp cho món đậu phụ giòn xốp, thơm ngon hơn.

Đậu phụ lông nổi tiếng ở vùng An Huy (Trung Quốc) và cũng du nhập đến nhiều nơi, được bán như một món ăn đường phố. Dù vậy, không phải ai cũng dám thử. Một phần do những sợi lông tơ trắng mốc xung quanh miếng đậu khiến một số người dè chừng. Phần nữa là bởi mùi hương đặc biệt của chúng do ảnh hưởng của quá trình lên men.

Đậu phụ lông sau khi chế biến (Ảnh: Vice)

Tuy nhiên, với những ai ăn được món này thì đây quả thực là một món đặc sản vô cùng hấp dẫn. Đậu phụ lông có độ ngậy và bùi hơn hẳn, không thua kém gì đậu phụ thối. Món này có thể được chế biến thành rất nhiều kiểu như chiên, om với hành lá, gừng, đường, muối, nước luộc thị và nước tương. Hay ở nhiều hàng bán món ăn kiểu đường phố, đậu phụ lông sẽ được xắt nhỏ, trộn bột ớt, muối và rưới chút rượu trắng.

Đặc biệt, quá trình "biến hoá" món đậu phụ lông ở các hàng ăn đường phố khiến cho rất nhiều cư dân mạng tròn mắt. Những người chưa biết đến món ăn này cực kỳ ngạc nhiên khi chỉ cho thêm chút rượu trắng vào là những miếng đậu chuyển từ trắng sang vàng. Thật ra đây là lúc những sợi lông đã được làm tan ra, để lộ những miếng đậu hấp dẫn bên trong.

Đậu phụ lông được bán ở nhiều quán ăn đường phố (Ảnh: douyin)

Món đậu phụ lông sau khi được kết hợp với các gia vị đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều (Ảnh: douyin)

Nếu có cơ hội, hãy thử ăn món đậu phụ lông này nhé, bởi biết đâu bạn sẽ thích mê đó!