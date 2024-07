MoMo “trò chơi hóa” việc học an toàn bảo mật, học dễ như chơi

MoMo lại tiếp tục cho thấy hóa ra học an toàn bảo mật lại có nhiều cách đến vậy. Sau dự án "Cùng học an toàn bảo mật với MoMo" vừa qua, Fintech này lại tung ra thêm một chương trình thú vị để người dùng "vừa học vừa chơi" về an toàn bảo mật. Diễn ra từ nay đến ngày 25/7/2024, chương trình "Bảo Vệ Đảo" tiếp tục cho thấy thế mạnh của MoMo về gamification khi biến những bài học về an toàn bảo mật khô khan thành trải nghiệm vui chơi sảng khoái.



Tham gia chương trình, mỗi người dùng sẽ nhập vai "chúa đảo" đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo xinh đẹp và cư dân hiền lành khỏi những đợt tấn công dữ dội của kẻ thù. Các "chúa đảo" cần trả lời đúng 5 câu hỏi để đóng 5 cổng thành tương ứng với 5 lối vào, chặn đứng đường tấn công của quân thù.

Các câu hỏi xoay quanh 5 chủ đề "Định danh tài khoản", "Xác thực sinh trắc học", "Xác thực khuôn mặt", "Mật khẩu mạnh", "OTP". 5 chủ đề cũng chính là 5 tường bảo mật tích hợp AI mà MoMo phòng vệ để bảo vệ tài khoản của người dùng trước 99,9999% nguy cơ giả mạo, đánh cắp tài khoản.

Giao diện chương trình "Bảo Vệ Đảo" được thiết kế trực quan và thích mắt. Ảnh: MoMo.

Ngay khi "Bảo Vệ Đảo" xuất hiện trên màn hình Home của MoMo, Khánh Hân (Hà Nội) đã khám phá liền tay và hào hứng kể: "Không chỉ có giao diện đẹp mắt và sinh động, các tình huống minh họa mà chương trình đặt ra còn sát với thực tế, giúp mình "học bài" rất nhanh. Mình đoán MoMo đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng những tình huống về an toàn bảo mật phổ biến mà người dùng hay nhầm lẫn và mắc phải, từ đó đưa ra 5 kiến thức quan trọng nhất để người dùng "bỏ túi" thông qua chương trình này."

Bên cạnh chương trình "Bảo Vệ Đảo", Khánh Hân cũng đánh giá rất cao tính thực tế và dễ hiểu của dự án "Cùng học an toàn bảo mật với MoMo" vừa khởi xướng cách đây không lâu. Theo cô bạn, đây chính là những cách trang bị kiến thức rất thông minh đến người dùng mà MoMo đang làm rất nhuần nhuyễn. Cô bạn nhận định, kiến thức về an toàn bảo mật bây giờ không thiếu và có rất nhiều trên mạng, nhưng trong thời đại bùng nổ về thông tin thì sẽ rất khó để người ta chú ý và học cái gì đó nếu cách truyền tải không đủ thú vị.

Là người thường xuyên tham gia các chương trình gamification trên MoMo, Thái Toàn (Huế) thì cho biết "Bảo Vệ Đảo" là chương trình dễ chơi và dễ nhận quà nhất. Chỉ với việc trả lời đúng 5 câu hỏi, Toàn đã nhận ngay 50.000đ vào MoMo, đủ cho cậu bạn nhâm nhi một ly cà phê cuối tuần. Được biết, người chơi "Bảo Vệ Đảo" có cơ hội nhận thưởng tối đa tới 10 triệu đồng, do đó chỉ trong vài ngày ra mắt, chương trình đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người chơi và học những kiến thức hữu ích để tự bảo vệ mình trên không gian số.

