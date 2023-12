Mới tham gia chương trình về tuyển dụng, Dược Sĩ Tiến đã tạo drama, hỏi một câu khiến ai cũng đứng hình mất 5 giây

Tập 9 chương trình Whose Chance - Cơ Hội Cho Ai tập 9 có sự góp mặt của một vị sếp vô cùng đặc biệt, đó chính là sếp Phạm Minh Hữu Tiến, hay còn được khán giả biết đến với cái tên Dược sĩ Tiến - Tổng giám đốc Công ty TNHH Dược Sĩ Tiến.

Sở dĩ sự xuất hiện của Dược Sĩ Tiến nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng như vậy, bởi bên cạnh là một vị sếp tài năng, Dược Sĩ Tiến còn được biết đến với vai trò là nhà sản xuất một số chương trình đình đám như: The New Mentor, The Next Gentleman ...

Sếp Tiến tham gia chương trình Whose Chance - Cơ Hội Cho Ai

Đến với chương trình, ở cương vị là một vị sếp trẻ đang điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất mỹ và truyền thông giải trí, sếp Tiến không chỉ mở ra cho ứng viên những cơ hội việc làm mới mà còn mang đến cho các bạn góc nhìn đa chiều trên con đường phát triển sự nghiệp.

Đặc biệt, sếp Tiến còn tiết lộ chiến thuật chiêu dụ thí sinh của mình là hy sinh bản thân cùng với các cơ hội làm việc đầy sáng tạo và biến đổi không ngừng của môi trường giải trí, hay cơ hội tiếp xúc gặp gỡ nghệ sĩ, đem cả các mối quan hệ trong showbiz ra để chiêu dụ ứng viên, ví dụ như mối quan hệ với Hoa hậu Hương Giang.

"Khi tôi nhìn thấy một ứng viên nào mà tôi thích, thì bạn đó muốn làm vị trí gì tôi sẽ cho bạn vị trí đó", là tuyên ngôn của sếp Hữu Tiến. Có thể nói, mới tham gia chương trình Whose Chance - Cơ Hội Cho Ai, sếp Tiến đã không ngần ngại "khiêu chiến" cả dàn sếp để bảo vệ ứng viên trước nguy cơ bị loại.

Theo đó, vòng Đối đầu được khởi động với cuộc tranh tài giữa hai ứng viên ngang sức ngang tài là Phan Kiệt (26 tuổi, TP.HCM) và Hà Thúc Sơn Tùng (27 tuổi, Thừa Thiên - Huế). Nếu Phan Kiệt có profile khủng khi từng học tập và làm việc nhiều năm tại Mỹ, thì đối thủ của nam ứng viên cũng vô cùng xịn xò khi có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các tập đoàn đa quốc gia, làm việc tại phòng xúc tiến thương mại trực thuộc lãnh sự quán Ý. Bên cạnh đó, anh còn nhiều lần vượt KPI cá nhân đoạt giải nhân viên xuất sắc tại nơi làm việc.

Phan Kiệt có kinh nghiệm học tập và làm việc tại Mỹ

Sơn Tùng cũng có profile không hề kém cạnh

Trải qua các vòng thi, sau cùng ứng viên Sơn Tùng đã bị Phan Kiệt đánh bại trước câu hỏi tranh biện: "Hiện nay có nhiều người trẻ ở một số khu vực chọn con đường xuất khẩu lao động để kiếm tiền nhanh thay vì đi học đại học. Theo bạn, đây có phải là xu hướng tốt hay không?". 4/7 sếp bình chọn cho Phan Kiệt còn Sơn Tùng chỉ được 3/7 phiếu bình chọn.

Tưởng chừng vòng Đối đầu đã có thể khép lại tại đây, nhưng một tình huống căng thẳng đã xảy ra giữa các sếp khi Dược Sĩ Tiến bất ngờ quay sang hỏi các sếp còn lại một câu hỏi: "Vì sao các Sếp không chọn Sơn Tùng? Hay vì bạn ứng viên còn lại có hồ sơ học tập tại Mỹ cho nên trội hơn?".

Sếp Tiến đã chất vấn các sếp

Sự chất vấn của Sếp Hữu Tiến khiến các sếp đứng hình mất vài giây trước khi có thể đưa ra lý do loại ứng viên Sơn Tùng.

"Hai ứng viên bằng nhau 9 phần, 1 phần còn lại là cảm xúc cá nhân. Cá nhân tôi có cảm xúc với bạn Phan Kiệt nhiều hơn. Nếu Sơn Tùng trong cuộc chiến khác tôi chắc chắn sẽ chọn Tùng", sếp Vũ Linh - Tổng giám đốc thương hiệu thời trang IVY moda chia sẻ.

Còn sếp Trí - CEO Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM, bày tỏ rằng kết quả của hai ứng viên san sát nhau, các sếp có thể đã có sẵn trong đầu vài vị trí công việc và thấy rằng Phan Kiệt phù hợp hơn nên bình chọn cho bạn ấy. Ngoài ra, sếp Trí nói thêm về lý do muốn chọn Phan Kiệt còn là vì ứng viên này có cấu trúc trả lời câu hỏi tốt làm cho mọi người dễ nghe, dễ hiểu.

Sau câu trả lời của sếp Trí, Dược Sĩ Tiến phản bác: "Nếu cứ chấm phần thi này dựa việc trình bày có cấu trúc tốt hơn thì liệu rằng những bạn cũng làm kế toán như Sơn Tùng có dám bước lên đây thi nữa không?".

Sếp Tiến không ngần ngại chia sẻ quan điểm của mình

Ứng viên Sơn Tùng vô cùng bất ngờ và cảm kích trước hành động của Sếp Tiến dành cho mình. Anh cũng hiểu rằng thường doanh nghiệp sẽ cần người phù hợp chứ chưa chắc cần người giỏi. Vì vậy dù không được tiếp tục vào vòng trong nhưng anh cũng rất vui vì phần nào đó đã hiện thực được mong muốn của bản thân.

Sơn Tùng vô cùng bất ngờ và cảm kích trước hành động của Sếp Hữu Tiến dành cho mình

Sự thắc mắc của sếp Tiến cũng không phải là điều quá bất ngờ vì các ứng viên tham gia chương trình rất tài năng, nên các sếp không muốn bỏ lỡ bất kỳ nhân tài nào cả. Đương nhiên, kết quả chung cuộc của chương trình không có sự thay đổi, nhưng chính nhờ sự thắc mắc của sếp Tiến, cùng với đó là sự giải thích của các sếp về lý do chọn Phan Kiệt thay vì Sơn Tùng giúp các bạn trẻ có thêm được kinh nghiệm trong quá trình xin việc.