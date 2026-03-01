Mỗi sáng uống 1 muỗng "món" này, Công chúa đẹp nhất Kpop 21 tuổi có da căng bóng: Bí quyết đơn giản nhưng gây sốt toàn cầu

Ở tuổi 21, Jang Won-young không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài hoàn hảo chuẩn "idol thế hệ mới" mà còn khiến nhiều người tò mò về bí quyết giữ làn da luôn căng mịn, sáng trong dù lịch trình dày đặc, thường xuyên trang điểm nhiều giờ liền. Khác với suy nghĩ phải dùng những liệu trình đắt đỏ, bí quyết gần đây cô chia sẻ lại cực kỳ đơn giản: bắt đầu ngày mới bằng một ly "dầu ô liu + nước chanh".

Thói quen buổi sáng tưởng đơn giản nhưng đang gây sốt toàn cầu

Thói quen này được cô tiết lộ trong một vlog xuất hiện trên kênh của Davichi, cùng Kang Min-kyung. Theo đó, ngoài nước lọc và matcha, nữ idol đã hình thành thói quen uống một thìa dầu ô liu nguyên chất pha cùng một chút nước chanh vào buổi sáng khi bụng còn rỗng.

Cách uống này được cộng đồng mạng gọi theo một cái tên khá "sang chảnh": Olle Shot.

Không phải trend mới: Người châu Âu đã duy trì từ lâu

Thực tế, đây không phải là trào lưu mới hoàn toàn. Ở các nước châu Âu, đặc biệt là khu vực Địa Trung Hải - nơi nổi tiếng với chế độ ăn uống lành mạnh - việc uống dầu ô liu vào buổi sáng đã tồn tại từ lâu. Người dân ở đây thường dùng 1-2 thìa dầu ô liu nguyên chất như một cách bổ sung chất béo tốt và chăm sóc cơ thể từ bên trong. Khi kết hợp thêm nước chanh - nguồn cung cấp axit hữu cơ và vitamin C - thức uống này càng được giới "wellness" ưa chuộng.

Không chỉ đẹp da: 4 thay đổi cơ thể dễ nhận thấy khi duy trì

Điểm khiến "Olle Shot" nhanh chóng lan rộng là bởi những lợi ích mà nhiều người truyền tai nhau sau khi thử. Trước hết là khả năng hỗ trợ tiêu hóa: Dầu ô liu giúp kích thích tiết mật và nhu động ruột, trong khi chanh thúc đẩy dịch vị, từ đó giúp việc đi ngoài trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt với những người hay bị táo bón nhẹ. Không ít người cho biết chỉ sau một thời gian duy trì, cảm giác đầy bụng, ì ạch vào buổi sáng giảm hẳn.

Bên cạnh đó, lượng chất béo tốt từ dầu ô liu còn đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thu các vitamin tan trong dầu như A, D, E, K - những dưỡng chất liên quan trực tiếp đến làn da và hệ miễn dịch. Khi cơ thể hấp thu tốt hơn, làn da cũng có điều kiện cải thiện từ bên trong, trở nên sáng và đều màu hơn.

Không dừng lại ở đó, sự kết hợp giữa polyphenol trong dầu ô liu và vitamin C trong chanh còn mang lại hiệu quả chống oxy hóa - yếu tố then chốt trong việc làm chậm lão hóa. Đây cũng là lý do nhiều người tin rằng thói quen nhỏ buổi sáng này có thể góp phần giúp da "phát sáng" tự nhiên, giống như những gì Jang Won-young đang sở hữu.

Một điểm thú vị khác là cảm giác no nhẹ mà thức uống này mang lại. Một số người cho biết khi uống vào buổi sáng, họ ít có xu hướng ăn quá nhiều trong bữa sáng, từ đó gián tiếp hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Uống đúng cách mới có tác dụng, không phải càng nhiều càng tốt

Tuy nhiên, không phải cứ uống theo là sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Nếu muốn thử, bạn chỉ nên bắt đầu với khoảng 1 thìa dầu ô liu (10-15ml) kết hợp 1-2 thìa cà phê nước chanh, có thể pha loãng để giảm kích ứng. Thời điểm lý tưởng là buổi sáng, trước khi ăn khoảng 15-30 phút.

Không phải ai cũng phù hợp với "công thức hot" này

Quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể, vì với những người có vấn đề về dạ dày, trào ngược, sỏi mật hoặc cần kiểm soát chất béo, thói quen này có thể không phù hợp.

Bí quyết thật sự không nằm ở một ly nước

Suy cho cùng, "Olle Shot" chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong lối sống của người nổi tiếng. Điều thực sự tạo nên làn da căng bóng và vóc dáng ổn định của Jang Won-young vẫn nằm ở sự kỷ luật: ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Một bí quyết đơn giản, dễ áp dụng, nhưng đằng sau đó lại là cả một lối sống bền bỉ và đó mới là điều đáng học hỏi nhất.