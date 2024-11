Mối quan hệ thực sự giữa Jung Woo Sung và mẹ đứa bé là gì?

Vào tối ngày 24/11, netizen khắp châu Á chấn động trước thông tin Jung Woo Sung lên chức bố. Jung Woo Sung và người mẫu Moon Gabi gặp nhau lần đầu năm 2022. Khi có con chung, họ quyết định không kết hôn mà chỉ làm bạn để cùng nhau nuôi con.

Tuy nhiên đến nay, TenAsia đưa tin Jung Woo Sung và Moon Gabi đang có mâu thuẫn. Gần đây Moon Gabi và Jung Woo Sung đã gặp nhau để thảo luận về quan điểm hôn nhân, nuôi con. Nữ người mẫu muốn cưới, xây dựng gia đình đầy đủ cho con trai nhưng Jung Woo Sung kiên quyết không cưới cô. Từ mâu thuẫn này, Moon Gabi đã công khai đăng ảnh con trai lên mạng xã hội.

TenAsia đưa tin Jung Woo Sung - Moon Gabi mâu thuẫn về chuyện hôn nhân và nuôi con

Jung Woo Sung - Moon Gabi gặp gỡ nhau nhiều lần trong quá khứ, nhưng mối quan hệ của họ không phải là hẹn hò. Chi tiết họ gặp nhau như nào hiện vẫn chưa được tiết lộ. Có nguồn tin cho biết 1 diễn viên nổi tiếng đã giới thiệu họ cho nhau. Nhưng TenAsia đã vào cuộc xác minh rằng đó không phải sự thật.

Đến tháng 6/2023, Moon Gabi mang thai và thông báo cho Jung Woo Sung. Sau khi xét nghiệm DNA, tài tử thừa nhận vai trò là cha ruột của đứa bé nhưng không muốn trở thành chồng của Moon Gabi. Nam diễn viên chu cấp tiền nuôi con và chi phí sinh nở nhưng sẽ không cưới Moon Gabi. Được biết chính Jung Woo Sung đã đặt tên cho con trai và sẽ hoàn thành mọi trách nhiệm với con.

Công ty quản lý của Jung Woo Sung xác nhận chuyện anh có con trai nhưng từ chối bình luận thêm vì "Đó là đời tư của diễn viên". Thông tin tài tử có con ở tuổi 53 khiến ai cũng sốc vì lâu nay, Jung Woo Sung nổi tiếng là "quý ông độc thân" đắt giá của Kbiz. Tài tử mới chỉ từng công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lee Ji Ah năm 2011. Tuy nhiên cuộc tình này đã nhanh chóng kết thúc.

Công ty quản lý chỉ xác nhận Jung Woo Sung có con chứ không bình luận thêm

Trong khi đó, Moon Gabi sinh năm 1989. Người mẫu này ra mắt trên chương trình Charm TV vào năm 2017. Cô được yêu mến với vẻ ngoài cá tính, được ví như "ngọc trai đen" trên chương trình Get It Beauty và Law Of The Jungle. Vào ngày 22/11 vừa qua, nhân dịp sinh nhật mình, Moon Gabi đã công khai có con trai trên trang cá nhân nhưng không tiết lộ bố đứa trẻ là ai.

Cô viết: "Khi nhận được tin mang thai đầy bất ngờ, tôi chưa sẵn sàng gì cả. Thay vì chia sẻ niềm vui và sự chúc mừng, tôi đã trải qua phần lớn thời gian thai kỳ trong sự yên tĩnh và phước lành của gia đình. Đây là quyết định vì lợi ích của đứa trẻ sắp chào đời. Dù chưa phải là một người mẹ hoàn hảo, nhưng nhìn đứa con yêu quý của mình, tôi cảm thấy trái tim mình ngập tràn tình yêu thương. Điều này khiến tôi quyết tâm trở thành một người mẹ đầy yêu thương và hạnh phúc, thay vì theo đuổi sự hoàn hảo". Netizen vô cùng tò mò về danh tính bố đứa trẻ và cuối cùng đã có câu trả lời vào ngày 24/11. Hóa ra, bố đứa trẻ chính là tài tử đình đám Jung Woo Sung.

Moon Gabi lần đầu công khai con trai từ ngày 22/11

