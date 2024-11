Người mẫu sinh con cho Jung Woo Sung là ai?

Thông tin nóng nhất làng giải trí xứ Hàn hiện nay chính là Jung Woo Sung lên chức bố. Cụ thể, tài tử có con với người mẫu Moon Gabi nhưng không hẹn hò hay kết hôn. Cả 2 sẽ làm bạn để cùng nuôi dạy con trai.

Lúc này nhiều netizen đổ dồn sự chú ý vào cô gái đã sinh con cho Jung Woo Sung. Vậy Moon Gabi là ai?

Người mẫu có visual độc nhất Hàn Quốc

Người Hàn Quốc thông thường có làn da trắng, đôi mắt 1 mí, gương mặt đậm chất Á Đông nhưng Moon Gabi không hề như vậy. Người mẫu sinh năm 1989 có nước da ngăm đen cùng những đường nét rất Tây. Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng Moon Gabi không phải người Hàn Quốc, hoặc mang dòng máu lai.

Nhưng trên thực tế, Moon Gabi là người Hàn Quốc 100%. Người mẫu cho biết quê hương cô là thành phố Incheon, và cô và thừa hưởng làn da tối màu từ bố. Tuy nhiên người mẫu 35 tuổi cũng sử dụng thêm dầu, kem dưỡng đặc biệt để da trông rám nắng hơn. Về chuyện bị nghi "dao kéo", Moon Gabi công khai rằng cô chỉ phẫu thuật cắt mí chứ không đụng chạm gì nữa. Bên cạnh đó, nữ người mẫu đeo lens xanh và trang điểm mắt khói để trông "Tây" hơn.

Moon Gabi có ngoại hình rất "Tây" nhưng thực chất là người Hàn Quốc 100%

Sự nghiệp lên hương nhờ body "chuẩn không cần chỉnh"

Thế mạnh của Moon Gabi là hình thể săn chắc và nóng bỏng. Nhờ body chuẩn từng centimet, Moon Gabi giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Bikini Thế giới năm 2011 và bắt đầu làm người mẫu. Tuy nhiên tên tuổi nữ người mẫu chỉ bùng nổ sau khi cô tham gia hàng loạt chương trình truyền hình như Talkmon, Get It Beauty và Law Of The Jungle. Nữ người mẫu được yêu mến nhờ vẻ ngoài tựa "ngọc trai đen" và tính cách hài hước, lôi cuốn.

Trên trang cá nhân, Moon Gabi đăng tải rất nhiều ảnh mặc bikini khoe thân hình nóng bỏng. Giải thích về điều này, nữ người mẫu cho biết cô không tải ảnh lên chỉ vì muốn gây sự chú ý hay nhận được lời khen ngợi. Moon Gabi đăng ảnh nóng bỏng vì cô thích diện bikini và tự tin rằng cơ thể mình rất đẹp.

Chia sẻ trên chương trình Talkmon, nữ người mẫu cho biết cô phải tập luyện vô cùng nghiêm ngặt từ năm 14 tuổi để có được body vạn người mê: "Tôi học nhảy từ khi còn nhỏ. Tôi dành 2 tiếng để luyện tập mỗi ngày trước khi đi ngủ". Khi đi du lịch, Moon Gabi cũng không quên tập luyện, cô thậm chí còn tập ở nhà vệ sinh trên máy bay. Chế độ ăn khoa học, ít tinh bột, nhiều chất đạm, hạn chế dầu mỡ và các thức uống có cồn, ăn khoai lang thay cơm trắng cũng là "chìa khóa" giúp Moon Gabi luôn khỏe đẹp.

Chú thích ảnh

Moon Gabi sở hữu body nóng bỏng, thường xuyên đăng ảnh diện bikini lên trang cá nhân

Giữ đời tư kín tiếng trước khi có con với Jung Woo Sung

Trước khi công khai có con với Jung Woo Sung, Moon Gabi giữ đời tư kín tiếng. Cô chưa công khai hẹn hò ai, mà chỉ từng kể về câu chuyện được tài tử Gia Đình Là Số 1 Julien Kang tán tỉnh. Trên chương trình Cart Show 2 năm 2018, Moon Gabi nói rằng cô gặp Julien Kang trong 1 club. Cô vui vẻ nói với tài tử Gia Đình Là Số 1: "Em chưa từng thấy ai cao như vậy, không có 'tình yêu sét đánh' nào nhưng em nghĩ anh đã tán tỉnh em trước. Phải vậy không?". Julien Kang liền đáp lại: "Em nói gì vậy? Em chủ động trước mà". Cuối cùng, họ cùng bật cười và nói "Chúng tôi chỉ là bạn bè".

Moon Gabi - Julien Kang từng kể chuyện tán tỉnh nhau trong club

Đang hoạt động sôi nổi thì đến năm 2020, Moon Gabi bất ngờ "mất tích". Cô cũng không còn tham gia các chương trình truyền hình và ngừng cập nhật Instagram. Đến năm 2022, Moon Gabi mới trở lại Instagram 1 lần.

Và đến ngày 22/11, nữ người mẫu đăng ảnh con trai nhưng không tiết lộ bố đứa trẻ là ai. Cô viết: "Khi nhận được tin mang thai đầy bất ngờ, tôi chưa sẵn sàng gì cả. Thay vì chia sẻ niềm vui và sự chúc mừng, tôi đã trải qua phần lớn thời gian thai kỳ trong sự yên tĩnh và phước lành của gia đình. Đây là quyết định vì lợi ích của đứa trẻ sắp chào đời. Dù chưa phải là một người mẹ hoàn hảo, nhưng nhìn đứa con yêu quý của mình, tôi cảm thấy trái tim mình ngập tràn tình yêu thương. Điều này khiến tôi quyết tâm trở thành một người mẹ đầy yêu thương và hạnh phúc, thay vì theo đuổi sự hoàn hảo".

Sau 2 năm "mất tích", Moon Gabi đăng ảnh thông báo có con trai

Netizen vô cùng tò mò về danh tính bố đứa trẻ và cuối cùng đã có câu trả lời vào ngày 24/11. Hóa ra, bố đứa trẻ chính là tài tử đình đám Jung Woo Sung. Jung Woo Sung - Moon Gabi gặp nhau lần đầu năm 2022. Khi có con chung, họ quyết định không kết hôn mà chỉ làm bạn để cùng nhau nuôi con.

Tuy nhiên đến nay, TenAsia lại đưa tin theo chiều hướng khác. Theo đó, Moon Gabi và Jung Woo Sung chưa từng hẹn hò. Nữ người mẫu muốn cưới và cùng nhau nuôi con nhưng Jung Woo Sung kiên quyết không cưới. Từ mâu thuẫn này, Moon Gabi đã công khai đăng ảnh con trai lên mạng xã hội. Jung Woo Sung đã thực hiện xét nghiệm huyết thống, chỉ thừa nhận vai trò là cha ruột của đứa bé chứ không muốn trở thành chồng của Moon Gabi. Nam diễn viên chu cấp tiền nuôi con và chi phí sinh nở nhưng sẽ không cưới Moon Gabi. Công ty quản lý của Jung Woo Sung xác nhận chuyện anh có con trai nhưng từ chối bình luận thêm vì "Đó là đời tư của diễn viên".

Jung Woo Sung xác nhận có con với Moon Gabi, nhưng từ chối nói thêm về mối quan hệ của cả 2