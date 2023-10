Mỗi năm mẹ đều thiết kế lại phòng riêng phù hợp với sự phát triển của con, tôn trọng sở thích và ưu tiên an toàn cho bé

Để cho con một môi trường sống và không gian an toàn, chị Phương (32 tuổi, sống tại Hà Nội) cùng ông xã đặt rất nhiều tâm huyết vào việc làm một phòng riêng đẹp dành tặng cho con gái của mình. Việc chuẩn bị phòng cho em bé Trân (biệt danh Chloe) đã được bắt đầu từ lúc bé sinh ra. Đến hiện tại, chị Phương đã không ít lần cải tạo, thay đổi phòng để phù hợp với lứa tuổi của con gái.

Theo chị Phương, mỗi 1 thời kì em bé lại có những nhu cầu và sở thích khác nhau nên chị luôn cố gắng thay đổi sao cho phù hợp với sự phát triển của con. Tuy nhiên, điều quan trọng chị Phương ưu tiên trên hết chính là tôn trọng sở thích của con và sự an toàn trong mọi tình huống.

"Hiện tại Chloe đã lớn hơn chút, con được học từ ông bà, bố mẹ và thầy cô không được phép nghịch ổ điện hay những khu vực nguy hiểm khác. Dù vậy, khi thiết kế phòng, mình cũng lưu ý bo tròn góc, cạnh. Đa số ổ điện đều giấu đằng sau tủ và góc khuất nên khó thu hút sự chú ý của con.

Về việc thay đổi phòng sao cho phù hợp với độ tuổi, ban đầu khi con mới sinh ra, phòng chỉ có cũi, tủ quần áo và đệm chơi. Sau đó, phòng bé có quây cũi và rào chắn cho con an toàn cùng các loại đồ chơi gỗ. Lần 3 em bé chuyển sang nằm ngủ ở giường, dán phòng theo tone màu yêu thích. Kệ tủ sát tường giữ khoảng trống giữa phòng rộng tha hồ bày bừa và chọn đồ để chơi.

Lần thứ 4 thay đổi phòng, em bé đã lớn hơn, biết chơi đồ chơi và nhiều sách truyện cũng như có nhiều các món nhỏ cần sắp xếp. Bé bắt đầu thích sự ấm cúng, thích được cất đồ cho riêng mình. Vì thế mình bố trí thêm giá, kệ và làm lều để con có thêm không gian riêng. Bên cạnh đó, vẫn ưu tiên khu vui chơi chính của bé là ở giữa phòng, khu vực sàn nhà để bé có thể thoải mái đi lại, vui chơi", chị Phương chia sẻ.

Tone màu chị Phương chọn cho con gái là gam màu sáng, ấm với màu hồng kem và màu gỗ mộc chủ đạo, các đồ dùng cũng được lựa chọn để cùng tone với nhau. Mách nhỏ các mẹ là với tone màu hồng kem và màu gỗ ấm này rất hợp lên ảnh, mẹ muốn chụp ảnh xinh cho con không cần kén chọn trang phục như những căn phòng hồng toàn tập.

Phòng nhiều đồ trang trí nhưng vẫn có khoảng rộng chơi dưới sàn.

Chia sẻ về ý tưởng làm phòng riêng cho con gái, chị Phương tâm sự bé cần có không gian riêng và ý thức khu vực riêng của mình nên việc thiết kế một phòng riêng là hoàn toàn cần thiết. Thêm vào đó, khi bé chơi trong khuôn khổ sẽ đỡ mất thời gian cho việc dọn dẹp và trông nom được dễ dàng hơn.



Ngoài ra, ở phòng riêng với những món đồ phù hợp với tuổi sẽ giúp con được an toàn hơn so với việc ở chung với bố mẹ. Một không gian thân thiện, an toàn với trẻ nhỏ sẽ giúp bé dễ thích nghi, cảm thấy thoải mái khi học tập và sinh hoạt hàng ngày.