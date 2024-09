Lãi suất tiết kiệm online đua tăng, có 1 tỷ gửi kỳ hạn 6 tháng ở ngân hàng nào để có lãi suất cao nhất?

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, nhiều ngân hàng áp dụng chính sách tăng lãi suất từ 0,1 - 0,4%/năm cho các giải pháp tiền gửi online, khiến đây trở thành kênh tiết kiệm và đầu tư được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Trong tháng 9/2024, nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi trực tuyến so với lãi suất gửi tại quầy. Mới đây, lãi suất tiết kiệm online tại Agribank được điều chỉnh tăng 0,1-0,7%/năm tại một số kỳ hạn so với tiết kiệm thông thường. BIDV cũng áp dụng mức lãi suất huy động cao hơn 0,1 - 0,3 điểm % so với hình thức gửi tiền trực tiếp,...

Vậy trong thời điểm hiện tại, khách hàng với khoản nhàn rỗi từ 1 tỷ đồng có nhu cầu gửi tiết kiệm online để bảo vệ và gia tăng giá trị vốn gốc, nên lựa chọn ngân hàng nào.

Hiện mức lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 6 tháng cao nhất là 5,55%/năm, thuộc về CBBank, theo sau là NCB với mức lãi suất 5,45%/năm (chỉ áp dụng đối với gói tiết kiệm An Phú).

Đối với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng, BacABank áp dụng mức lãi suất 5,35%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, cao hơn 0,2% so với mức lãi suất ngân hàng này niêm yết.

Vietbank, Kienlongbank, Eximbank, BaoVietbank, BVBank đồng thời duy trì mức lãi suất 5,2%/năm cho sản phẩm tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn nửa năm.

Tại VPBank, khách hàng mở sổ tiết kiệm từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng trong 6 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất 5%/năm. Ngoài ra, các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng tại ngân hàng này sẽ được cộng thêm 0,1% so với lãi suất niêm yết. Cùng duy trì mức lãi suất này còn có ABBank, NamABank và OceanBank.

Các ngân hàng triển khai lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng dưới 5%/năm gồm có Sacombank (4,9%/năm); VietABank, Saigonbank (4,8%/năm); LPBank, TPBank (4,7%/năm),...

Bên cạnh đó, với các khoản tiền gửi online giá trị lớn từ 1 tỷ đồng, nhiều ngân hàng sẽ nâng mức lãi suất lên 0,05% đến 0,2% (tùy vào phân hạng khách hàng) so với thông thường. Đơn cử như Techcombank cộng thêm 0,2% (lên 4,75%/năm kỳ hạn 6 tháng) cho khách hàng hạng Priority mở sổ từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ.

Cũng ở kỳ hạn đó, ACB cộng thêm 0,15% cho các khoản tiết kiệm từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ so với mức lãi thông thường 4,6% (lên đến 4,35%/năm).

Trong nhóm ngân hàng Big 4, hiện Agribank đang dẫn đầu lãi suất huy động trực tuyến ở hầu hết các kỳ hạn, trong đó kỳ hạn 6 tháng là 3,5%/năm, cao hơn 0,5% so với gửi tiết kiệm thông thường. Theo sau là VietinBank và BIDV với cùng mức lãi suất 3,3%/năm.

Vietcombank và SCB đang áp dụng lãi suất tiết kiệm online thấp nhất thị trường, ở mức 2,9%/năm.

Ngoài yếu tố lãi suất, khách hàng cũng nên cân nhắc thêm về mức độ an toàn, bảo mật, cũng như các dịch vụ và ưu đãi đi kèm để lựa chọn ngân hàng phù hợp nhất với nhu cầu của mình.