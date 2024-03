Mới hát vài câu, Sơn Tùng đã bị chê: Nhạc ngang, viết lời "vô tri", giọng hát qua rồi thời hoàng kim?

Trước thềm trở lại cùng với ca khúc mới, Sơn Tùng đăng tải video chơi đàn piano và khoe giọng hát mộc mạc, tiết lộ trước một phần giai điệu từ bài hát này. Tuy vậy, trái với mong đợi tích cực của Sơn Tùng, fan ngay lập tức phản ứng trước giọng hát mỏng yếu và ngoại hình khác lạ của nam ca sĩ từng “làm mưa làm gió" với hình tượng nam thần một thời.

Sơn Tùng M-TP chơi đàn piano tiết lộ ca khúc mới

Xuất hiện trên video cùng trang phục đơn giản, Sơn Tùng đệm những nốt piano nhẹ nhàng trước khi hát đoạn highlight của ca khúc mới. Nam ca sĩ thể hiện khả năng chơi đàn và phiêu theo nhạc cực kỳ “nghệ", nhưng đến khi cất giọng thì tất cả những điều còn đọng lại với người nghe chỉ là giọng hát run rẩy và thiếu sự ổn định.

Hình tượng "sếp tổng" soái ca từng khiến fan "điêu đứng"

Anh chàng khoe nhiều nốt cao cùng những đoạn chạy nốt phức tạp, bỏ nhỏ đòi hỏi kỹ thuật kỹ càng và cách xử lý khéo léo. Tuy vậy, đoạn video chỉ dừng lại ở một video giao lưu chứ chưa hề thể hiện được độ hoàn thiện về mặt giọng hát. Nam ca sĩ cố gắng trưng trổ nhưng lại thiếu sự ổn định về cột hơi, khiến cho những đoạn chuyển nốt chưa mượt mà, thậm chí có đoạn crack, âm lượng và độ cộng hưởng vẫn còn khá yếu ớt.



Và Sơn Tùng M-TP của hiện tại

Nam ca sĩ từng gây tiếng vang với những sản phẩm âm nhạc bắt tai cùng phần hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng, hợp gu với công chúng trẻ tuổi, tạo nên bức “tường thành" khó phá vỡ của Vpop. Tuy nhiên, giọng hát của Sơn Tùng M-TP vẫn luôn là một trong những chủ đề được fan đặt câu hỏi nghi vấn. Dù từng tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện nhưng anh chàng lại hay sử dụng lối hát phá cách, khẩu hình cũng không rõ ràng. Đây cũng là lý do khiến giọng ca Em Của Ngày Hôm Qua thường xuyên bị so sánh với G-Dragon trong cách xử lý bài và biểu diễn.



Bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Vietnam Idol 2023, Sơn Tùng cũng gây bão với cú "oét" khi thể hiện bản hit Em Của Ngày Hôm Qua

Sau một thời gian dài ở ẩn, có lẽ khán giả sẽ mong chờ một Sơn Tùng M-TP đầy phong độ cùng giọng hát được cải thiện vững vàng trước khi trở lại “công phá" thị trường nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, ca khúc chưa ra mắt nhưng giọng hát đã bị công chúng bình luận là chưa tới đâu, còn ca khúc cũng bị chê là “ngang phè phè".

Thậm chí, nhiều khán giả nghe xong cho rằng ca khúc này có giai điệu tựa như hai bài hát If You và Still Life của nhóm nhạc đình đám BIGBANG. Ngoại hình nữ tính của nam ca sĩ cùng mái tóc bob cũng khiến các khán giả vô cùng bối rối.

- Nhìn từ đằng sau như 1 người con gái. Ai đưa anh tôi bình oxy gấp.

- Demo bài này đã ra tận năm 2022 mà nghe chán quá, chắc hết ý tưởng rồi.

- Ko biết nghe full beat sẽ như thế nào chứ khúc này nghe chán quá!

Poster chính thức của 3 nghệ sĩ trẻ sẽ cùng comeback 00:00 ngày 8/3

Sơn Tùng M-TP sẽ trở lại cùng ca khúc Chúng Ta Của Tương Lai vào 00:00 ngày 8/3/2023. Ngay từ khi đăng những teaser nhá hàng đầu tiên, nam ca sĩ đã gây tranh cãi khi tiếp tục mang chi tiết tình ái vào để làm quân cờ truyền thông mà không tập trung vào chất lượng sản phẩm hay phần hình ảnh mãn nhãn - những điều làm nên cái tên Sơn Tùng M-TP. Bích Phương, Suboi và Hà Trần cũng sẽ là ba cái tên cộm cán đối đầu cùng nam ca sĩ trong “trận chiến” comeback lớn nhất tháng 3 của Vpop.