Môi giới mang thai hộ rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Chiều 22/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Thịnh Đán (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt Nguyễn Thị Dung (38 tuổi, trú phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngay sau khi tống đạt các quyết định, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng di lý Dung từ Thái Nguyên về Đà Nẵng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định đối với Nguyễn Thị Dung (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 12/2021, biết vợ chồng ông N.V.N (65 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) có nhu cầu tìm người mang thai hộ nên Dung cho biết mình có khả năng tìm được người cho trứng và mang thai hộ, sinh con cho vợ chồng ông N.

Theo Dung, chi phí giai đoạn đầu tìm người cho trứng, thuốc kích trứng, hút trứng, làm phôi là 150 triệu đồng. Ngày 17/12/2021, ông N. chuyển khoản cho Dung 18 triệu đồng.

Ngày 22/1/2022, Dung thông báo tìm được người cho trứng tên là C.T.H (26 tuổi, trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và các thủ tục liên quan được thực hiện tại Bệnh viện A Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên). Theo yêu cầu của Dung, ngày 24/1/2022, ông N. chuyển tiếp 82 triệu đồng.

Tháng 2/2022, ông N. đi cùng Dung đến Thái Nguyên để thực hiện các bước cấy phôi. Lần này, ông N. đưa cho Dung 50 triệu đồng.

Ngày 12/2/2022, Dung thông báo được 6 phôi tốt và nuôi tiếp 2 phôi, đồng thời yêu cầu ông N. chuyển vào tài khoản do Dung chỉ định số tiền 118,5 triệu đồng, nói để chi phí sàng lọc và nuôi phôi.

Sau khi thỏa thuận việc mang thai hộ giúp ông N., Dung gặp chị C.T.H để làm thủ tục, thỏa thuận giá là 380 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi đến bệnh viện làm thủ tục kích trứng nhưng trứng không đạt yêu cầu nên Dung chỉ đưa cho chị H. khoảng 90 triệu đồng.

Dung tiếp tục liên hệ thêm 2 người phụ nữ khác để thực hiện “hợp đồng” nhưng đều không có kết quả nhưng không thông báo sự thật cho ông N. mà nói dối mọi việc đang tiến triển thuận lợi.

Đến tháng 8/2022, Dung thông báo việc cấy phôi vào người mang thai hộ thành công và mang thai được 3 tháng. Dung yêu cầu ông N. ra Thái Nguyên gặp người mang thai và cùng đến siêu âm tại một cơ sở khám tư nhân thì cho kết quả thai nhi là con trai.

Sau đó, Dung thường xuyên nhắn tin cập nhật tình hình sức khỏe thai nhi, gửi hình ảnh kết quả siêu âm để ông N. tin tưởng và tiếp tục nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Dung.

Tháng 10/2022, ông N. phát hiện Dung có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên hỏi thì Dung cam kết nếu đứa trẻ sinh ra làm xét nghiệm ADN không phải con của ông N. thì sẽ trả lại tiền.

Ngày 7/2/2023, Dung thông báo Th. đã sinh con, tuy nhiên khi lấy mẫu xét nghiệm thì kết quả không cùng huyết thống với ông N. Mặc dù không thực hiện đúng như cam kết nhưng toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng nhận của ông N., Dung sử dụng đầu tư tiền ảo và thua hết.