Mô típ gái nghèo gặp may trong phim đã hết thời

Cốt truyện kinh điển về người đàn ông giàu có yêu cô gái nghèo là chủ đề phổ biến trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc thập kỷ trước. Kịch bản đó giờ đây được xem là cũ kỹ và đi vào lối mòn. Để tạo hương vị mới cho khán giả, những nhân vật nữ mạnh mẽ, truyền cảm hứng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong những năm gần đây và xu hướng này có thể tiếp tục gia tăng trong năm 2023.

Nhìn lại năm 2022, số lượng những phim lấy nữ chính làm trung tâm đều có thành tích khả quan, phải kể đến như Toà Án Vị Thành Niên, Dưới Bóng Trung Điện do Kim Hye Soo đóng chính hay 25, 21 ( Kim Tae Ri đảm nhận nhân vật trung tâm)…

Kim Hye Soo ghi dấu ấn trong Dưới Bóng Trung Điện. Ảnh: KB.

Chia sẻ trên The Korea Herald, nhà phê bình văn hóa Hwang Jinmi cho biết: “Phim truyền hình chủ yếu được khán giả nữ yêu thích. Đến thời điểm này họ đã xem đủ những câu chuyện màu hồng đó, về chàng hoàng tử và nàng Lọ Lem. Tôi nghĩ những nhà sáng tạo nội dung mong muốn nhân vật nữ của mình đa dạng hơn. Với diễn xuất và khả năng truyền tải câu chuyện mạnh mẽ của các nữ diễn viên hiện đã được chứng minh, tôi nghĩ khán giả có thể mong đợi được xem nhiều bộ phim truyền hình như vậy hơn”.

Đầu năm 2023, người hâm mộ mê mẩn với sự trở lại màn ảnh nhỏ của nhiều tên tuổi hạng A trong các bộ phim truyền hình hay website trả phí.

Song Hye Kyo - nổi tiếng với biệt danh "Nữ hoàng phim tình cảm" - đã nhận được nhiều lời khen ngợi với vai diễn đen tối trong loạt phim Netflix The Glory (tựa Việt: Vinh quang trong hận thù), bộ phim truyền hình nói đến hành trình trả thù nghiệt ngã của nạn nhân bắt nạt học đường.

Nữ diễn viên 41 tuổi vào vai người phụ nữ từng chịu nỗi đau thể xác và tinh thần khi bị bạo lực học đường. Sau khi trưởng thành, cô lên kế hoạch công phu trả thù những kẻ từng bắt nạt mình bằng cách lợi dụng những người xung quanh.

Song Hye Kyo "lột xác" sau loạt phim drama tình cảm.

Phần đầu tiên The Glory được phát hành vào 30/12 đã gây tiếng vang toàn cầu, đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần ở 8 quốc gia, bao gồm cả Hàn Quốc và lọt vào danh sách 10 chương trình truyền hình hàng đầu ở 34 quốc gia.



Phần 2 của bộ phim trở lại với khán giả vào 10/3 và được kỳ vọng tiếp tục tạo nên cơn sốt.

Trong khi các phim truyền hình về công sở trước đây chủ yếu xoay quanh nhân vật nam chính, tác phẩm lên sóng dịp cuối tuần của kênh truyền hình cáp JTBC The Agency khai thác môi trường công sở từ góc nhìn của nữ giám đốc, do Lee Bo Young thủ vai.

Lee Bo Young đảm nhận vai nữ giám đốc điều hành của công ty quảng cáo. Cô được thăng chức nhanh chóng nhờ thành tích xuất sắc mặc dù xuất thân thấp kém. Nhân vật của cô là người đam mê công việc, có trái tim lạnh lùng, không ngần ngại đối đầu các đối thủ nam ở nơi làm việc nhưng lại phải vật lộn với sự lo lắng thường trực khi sống cô đơn ở nhà.

Lee Bo Young với đề tài phim công sở.

Nữ diễn viên từng đoạt giải Cannes Jeon Do Yeon trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim truyền hình cuối tuần Crash Course in Romance của đài tvN, bắt đầu phát sóng vào ngày 14/1.



Trước đó, cô có sở trường đóng vai những người phụ nữ sống trong đau khổ như Secret Sunshine (2007), cô vào vai cựu vận động viên bóng ném quốc gia, hiện kinh doanh cửa hàng bán đồ ăn vặt. Đồng thời, cô phải chăm sóc người anh trai bị bệnh và người em họ đang tuổi ăn tuổi học. Nữ diễn viên chia sẻ cô đồng cảm với sự hy sinh bản thân vì gia đình của nhân vật.

“Lần đầu tôi được trao cơ hội đóng dạng nhân vật tri thức, thông minh sau một thời gian dài, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc liệu mình có thể làm tốt vai đó hay không” cô nói trong cuộc họp báo phim hồi đầu tháng. "Tôi nghĩ đây sẽ là thể loại phim giúp người xem khám phá những điều mới mẻ trong khả năng của tôi”, nữ diễn viên chia sẻ trên Yonhap .