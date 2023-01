Phim Hàn chưa lên sóng đã bị tẩy chay vì bê bối của nam chính, lần này còn "đỏng đảnh" hại cả ekip nữa không?

Trái Tim Tử Thần (Kokdu: Season Of Deity) là dự án truyền hình do Im Soo Hyang và Kim Jung Hyun đóng chính, sẽ ra mắt trong những ngày cuối tháng 1. Phim lên sóng trên đài MBC, thuộc thể loại kỳ ảo, tình cảm, xoay quanh quanh Kokdu (Kim Jung Hyun) - từng là một vị thần nhưng phạm sai lầm và phải biến thành thần Chết. Nhiệm vụ của anh là dẫn dắt những linh hồn người chết sang thế giới bên kia. Sau 99 năm, Kokdu được trở lại nhân gian, sống trong thân phận Do Jin Woo - người có vẻ ngoài giống anh. Tại đây, Jin Woo có mối tình lãng mạn với bác sĩ đa khoa Han Gye Jeol (Im Soo Hyang), chuyện tình của họ gặp phải không ít rào cản bởi thân phận và những bí ẩn trong quá khứ.



Tạo hình của Kim Jung Hyun trong phim (Ảnh: MBC)

Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kim Jung Hyun sau 2 năm ở ẩn vì bê bối đời tư. Thời điểm hiện tại, sát ngày phim lên sóng, có hàng loạt bình luận trái chiều về màn tái xuất này. Không ít khán giả vẫn chưa thể chấp nhận sự trở lại của nam diễn viên họ Kim. Còn nhớ thời điểm cách đây 2 năm, anh từng bị bóc phốt là có hành động thiếu lịch sự, thậm chí là khiếm nhã với bạn diễn Seohyun của bộ phim Time, vô trách nhiệm với đoàn phim khi bỏ vai ở giai đoạn cuối, làm ảnh hưởng rất nhiều người. Khi bị khiển trách, Kim Jung Hyun đã chuyển hướng dư luận sang phía bạn gái cũ là nữ diễn viên Seo Ye Ji, cho rằng trong quá khứ, mình có hành vi này là bởi bị bạn gái điều khiển. Với "lời khai" này, sự nghiệp của Seo Ye Ji bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng Kim Jung Hyun vẫn không thể thoát tội, khán giả chỉ trích anh vì tìm cách để đổ lỗi cho người khác.

Kim Jung Hyun và Seo Ye Ji (Ảnh: Naver)

Scandal chấn động đã khiến sự nghiệp đang lên của Kim Jung Hyun bị chững lại. Và khá bất ngờ khi trong lần tái xuất này, Kim Jung Hyun lại trở lại trong một bộ phim của đài MBC, nhà đài đứng sau bộ phim Time. Có thể thấy, giữa nam diễn viên họ Kim và đài MBC không có khúc mắc quá lớn. Dù vậy, khán giả vậy khó chấp nhận màn "gương vỡ lại lành" này, bằng chứng là không ít bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.



(Ảnh chụp màn hình)

Tổng hợp