Nhân tố bí ẩn đáng mong chờ nhất The Glory 2: Là bạn thân có quá khứ bi kịch giống Song Hye Kyo

Còn hơn 1 tháng nữa thì The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) mới phát hành phần 2. Thời điểm hiện tại có vô số giả thuyết về phần 2 được khán giả đồn đoán trên mạng xã hội, một trong số đó là vai trò của một nhân vật phụ suýt nữa đã bị khán giả bỏ quên ở phần 1. Nhân vật đó là Kim Kyung Ran (Ahn So Yo thủ vai) - nhân viên tại Siesta - một cửa hàng thời trang do Jae Joon điều hành.



Kyung Ran xuất hiện khá nhiều ở phần 1 nhưng gần như bị khán giả bỏ quên bởi vai trò không quá lớn trong mạch phim. Thế nhưng thực tế, xuất phát điểm của nhân vật này không hề đơn giản. Dù bề ngoài trông khá trẻ nhưng thực chất, Kyung Ran bằng tuổi với Dong Eun (Song Hye Kyo), là người bạn có vẻ khá thân với Dong Eun thời trung học. Cô cũng là một trong số những nạn nhân của hội Yeon Jin, bị hành hạ bởi chiếc máy ép tóc. Có vẻ như từ khi Dong Eun nghỉ học, cả hai đã mất liên lạc. Trong một tập phim, cô có vô tình gặp lại Dong Eun tại Siesta, tại đây cô có vẻ sửng sốt như thể nhận ra bạn cũ trong khi Dong Eun lại không có biểu hiện đặc biệt nào.

Dong Eun và Kyung Ran từng là bạn bè, còn cùng bị bắt nạt





Đáng ngạc nhiên khi Kyung Ran lại làm việc ở nơi của kẻ thù, tiếp tục chịu cảnh bị hội của Yeon Jin coi khinh, nạt nộ. Phải chăng bao năm qua, cô đang lên kế hoạch cho việc báo thù bằng cách ở sát bên cạnh những kẻ đã hành hạ mình. Có giả thuyết còn cho rằng chính Kyung Ran đã giết Myeong Oh bởi trước khi sang Nga, hắn định tới Siesta để lấy một vài món đồ đắt tiền. Khán giả hiện đang rất tò mò về vai trò của Kyung Ran ở mùa 2, tiếp tục cam chịu phục dịch cho kẻ thù hay thực sự có một âm mưu báo thù nào đó?

Kyung Ran bao năm vẫn phục dịch cho kẻ thù...

Nhân vật này hẳn là không đơn giản

Nguồn ảnh: Netflix