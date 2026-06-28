Mớ tiền giả giúp giám đốc chi nhánh ngân yên tâm "thụt két" 1,2 tỷ đồng trong nửa tháng

Thay vì dùng tiền giả tinh vi, một nhân viên tại quỹ tín dụng lớn ở Hàn Quốc đã ngang nhiên dùng tiền đồ chơi in hình nhân vật hoạt hình để lấp vào két sắt nhằm biển thủ khoản tiền lớn. Điều đáng nói là chiêu trò "trẻ con" này lại lọt qua được các kỳ kiểm kê của đồng nghiệp một cách thuận lợi.

Theo thông tin độc quyền từ đài truyền hình TV Chosun (Hàn Quốc), một vụ bê bối tài chính hy hữu đã xảy ra tại một chi nhánh của Saemaul Geumgo (MG) - một trong những hệ thống quỹ tín dụng hợp tác xã lớn nhất xứ sở kim chi. Một quản lý tại đây đã bị phát hiện hành vi biển thủ hàng chục triệu won bằng một thủ đoạn vô cùng thô sơ nhưng không ai ngờ tới.

Chiêu trò "tráo tiền thật lấy tiền đồ chơi"

Cụ thể, đối tượng này đã rút dần tiền mặt mệnh giá lớn trong két sắt của chi nhánh ra để chi tiêu cá nhân. Để tránh bị phát hiện lượng tiền hụt đi khi nhìn vào két, người này đã mua các xấp tiền đồ chơi (loại tiền đồ chơi dành cho trẻ em hoặc đạo cụ) rồi xếp vào vị trí cũ.

Những tờ tiền giả này mô phỏng tờ tiền mệnh giá 50.000 Won của Hàn Quốc. Tuy nhiên, thay vì in hình nữ sĩ Shin Saimdang như tiền thật, các tờ tiền "đạo cụ" này lại in hình một nhân vật hoạt hình chim cánh cụt vô cùng ngộ nghĩnh.

Với mắt thường, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đây là tiền đồ chơi. Vậy nhưng, tổng số tiền mặt bị rút lõi thành công theo cách này lên tới khoảng 70 triệu Won (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Lỗ hổng quản lý sơ hở đến khó tin

Điều khiến dư luận Hàn Quốc không khỏi ngỡ ngàng và phẫn nộ chính là quy trình kiểm soát nội bộ lỏng lẻo của tổ chức tài chính này.

Báo cáo cho biết, trong suốt thời gian dài đối tượng thực hiện hành vi gian lận, chi nhánh này đã trải qua nhiều đợt kiểm kê quỹ định kỳ. Theo quy định, sẽ có ít nhất 2 nhân viên khác chịu trách nhiệm đồng kiểm tra và ký xác nhận lượng tiền mặt lưu kho.

Tuy nhiên, do sự chủ quan và làm việc theo kiểu "bôi trơn" thủ tục, các nhân viên kiểm quỹ chỉ nhìn lướt qua các cọc tiền được xếp trong góc tối của két sắt mà không hề rút ra kiểm tra trực tiếp. Sự lơ là này đã giúp kẻ gian qua mặt toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ của chi nhánh một cách dễ dàng.

Vụ việc chỉ bị phanh phui khi tổng bộ Saemaul Geumgo tiến hành một đợt kiểm tra đột xuất toàn diện và yêu cầu kiểm đếm từng tờ tiền trong két. Hiện tại, hai nhân viên lơ là trách nhiệm trong các kỳ kiểm kê trước đó cũng đang phải đối mặt với các hình thức kỷ luật nghiêm khắc bên cạnh thủ phạm chính.

Bài học đắt giá: Sự cố này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng quản trị tại các tổ chức tài chính quy mô vừa và nhỏ tại Hàn Quốc, khi các quy trình an toàn cốt lõi bị xem nhẹ bởi chính những người trong cuộc.