Mở chiếc vali bị bỏ lại trong nhà vệ sinh sân bay khoá trái cửa, cảnh sát lập tức truy tìm chủ nhân

Theo đó, chiếc vali này này trong nhà vệ sinh nam tại tầng 3, gần lối vào nhà ga quốc tế. Được biết, vào thời điểm tìm thấy chiếc vali, cửa phòng vệ sinh bị khoá trái từ bên trong. Người ta tin rằng, đã có kẻ đặt chiếc vali vào trong rồi trèo ra ngoài.

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 15kg nụ cần sa được hút chân không đặt trong bảy túi nhựa. Ngoài ra, trong vali còn có sáu chiếc áo phông không tay màu xanh lá cây nhạt và một chiếc áo ba lỗ trắng.

Cảnh sát Krabi cho biết, họ đã làm việc với an ninh sân bay để trích xuất lại đoạn camera an ninh trong khu vực trước thời điểm phát hiện chiếc vali. Cơ quan chức năng nghi ngờ, lượng nụ cần sa trong vali nhằm mục đích buôn lậu tới Singapore nhưng cuối cùng lại bị bỏ lại do những kẻ buôn lậu gặp vấn đề ngoài ý muốn.

Sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Nguồn: Straitstimes