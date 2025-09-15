Minh Tú flex: Khoe độ giàu nhưng không phô phang!

Thời gian gần đây, Minh Tú phải tạm gác lại công việc để ở nhà dưỡng bệnh sau chấn thương đứt dây chằng và dập xương. Siêu mẫu 9x chọn cách đối diện lạc quan, đều đặn cập nhật tình hình sức khỏe và chia sẻ hành trình hồi phục với người hâm mộ. Những khoảnh khắc đời thường trong quá trình trị liệu được cô đăng tải không chỉ giúp khán giả an tâm mà còn mang lại nhiều tiếng cười. Điển hình là bức ảnh cô nằm dài trên sofa với đôi chân bó bột để "đu concert online" tại nhà.

Mới đây nhất, Minh Tú tiếp tục khiến dân tình thích thú khi đăng tải loạt hình ảnh flex về tổ ấm sang xịn cùng ông xã ngoại quốc, kèm dòng chú thích dí dỏm và khéo léo: "Tổ ấm! Khi ở nhà nhiều thì dễ mắc chứng dọn dẹp nhà cửa".

Dù chỉ hé lộ vài góc phòng khách và phòng bếp, nhưng qua những bức hình được đăng tải, có thể thấy căn hộ của cặp đôi vô cùng rộng rãi, sang trọng và tiện nghi. Không gian được thiết kế hiện đại, tinh tế mà vẫn giữ được sự ấm áp, chuẩn hình mẫu của một không gian sống đáng mơ ước.

Tổ ấm của vợ chồng Minh Tú gây ấn tượng với diện tích rộng thoáng, thiết kế hiện đại và đầy tiện nghi

Phòng khách được thiết kế thoáng đãng với sàn gỗ sáng màu kết hợp sofa xám cỡ lớn, tạo cảm giác hài hòa và sang trọng. Tivi âm tường vừa gọn gàng vừa hiện đại, giúp không gian thêm tinh tế. Ngoài ra, khu vực này còn được điểm xuyết bằng nhiều chậu cây xanh, mang lại bầu không khí trong lành và sinh động

Khu vực ban công liền kề phòng khách sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp, đồng thời được bày trí nhiều chậu cây xanh, mang đến cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên

Từ một góc phòng khách, tầm nhìn hướng thẳng ra khu bếp nổi bật với thiết kế cửa mái vòm xinh xắn, tạo điểm nhấn mềm mại và ấm áp cho không gian

Phòng bếp được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại. Bàn bếp từ "vô hình" nhà Minh Tú là một trong những món đồ từng khiến CĐM trầm trồ khi sở hữu thiết kế tàng tình, không hiện hữu trước mặt người nấu như các loại bếp thông thường

Khu vực bàn ăn được thiết kế đơn giản mà tinh tế với bàn gỗ dài kết hợp ghế bọc vải tông trung tính. Điểm nhấn nằm ở những món đồ nghệ thuật như tranh treo tường, đèn thả và bình hoa, vừa mang lại sự ấm cúng vừa tạo nên bầu không khí thư giãn, gần gũi mà vẫn thanh lịch



