Trong một video reaction được đăng tải vào ngày 8/7, Minh Tú đã xem phần trình diễn chào sân của anh tài Duy Khánh trong tập 2 của chương trình ATVNCG. Duy Khánh đã thể hiện solo ca khúc Think Of You và Anh Nhà Ở Đâu Thế trong phần trình diễn nhóm.

Bộ cánh màu "cây xương rồng" của anh tài

Ngay khi anh chàng xuất hiện, Minh Tú đã ngay lập tức đưa ra bình luận về bộ trang phục màu xanh lá cây nổi bật của Duy Khánh. Cô nàng còn đùa vui rằng với mệnh Hoả, Duy Khánh chọn trang phục mệnh Thổ màu xanh lá cây là khá “tham vọng", giống như “lửa bén rơm".

Minh Tú cũng “bóc trần" việc Duy Khánh mang giày độn 12 phân và lộn mèo, trong khi tháng trước anh chàng vừa than thở với cô về việc bị đau lưng hay không biết phải làm gì, hát bài nào trên sân khấu ATVNCG.

Minh Tú, Gil Lê,... reaction sân khấu trình diễn của Duy Khánh

Cô nàng dành lời khen cho giọng rap của Duy Khánh. Tuy nhiên, cô cũng nghi vấn không biết liệu anh chàng có “bad boy” và cuốn hút thực sự như những anh chàng rapper hay không. Tuy vậy, cách diễn hơi ô dề của Duy Khánh khi “lảo đảo" diễn theo nét của một chàng trai say vì tình, thậm chí đu cột khiến cho không chỉ Minh Tú mà các khách mời khác như Nguyên Thảo, Gil Lê, Quốc Khánh ai cũng “bật cười".

Chưa để các khách mời nguôi cười vì cảnh tượng hài hước này, Duy Khánh đã phóng thẳng lên sân khấu, thở hồng hộc cùng cách tạo dáng chào kết “giống các ngôi sao Kpop" khiến Minh Tú đã ngay lập tức đặt câu hỏi: Có hát live thật không vậy? Thậm chí, chính cách tạo dáng “điệu đà" này còn khiến Minh Tú sụp đổ hình tượng “anh trai cuốn hút" mà Duy Khánh xây dựng trong cả tiết mục.

Cận cảnh giao diện trang điểm "nhẹ nhàng" của nam ca sĩ

Đây cũng là lần đầu tiên Gil Lê được xem một sân khấu trình diễn của Duy Khánh. Tuy vậy, Gil Lê lại cho rằng anh tài quá giống một cây xương rồng “bên ngoài màu xanh lá ở trong màu cam.” Nhẹ nhàng hơn Minh Tú, Gil Lê dành nhiều lời khen ngợi cho thần thái, cùng nhiều chiêu trò của Duy Khánh như rap, nhảy. Gil Lê cũng bật cười trước trang phục đính đá, đính cườm lấp lánh của Duy Khánh cùng thần thái "bad boy" lâng lâng dù chưa uống giọt rượu nào.

Một ca sĩ có kinh nghiệm như Gil Lê cũng biết rằng để biểu diễn trên một sân khấu lớn mà phải di chuyển nhiều như vậy, Duy Khánh đã phải luyện tập để làm chủ sân khấu như vậy.

Duy Khánh cùng nhóm các Anh Tài Đa Sắc

Trong phần trình diễn nhóm Anh Nhà Ở Đâu Thế, sự xuất hiện của Duy Khánh cùng Bùi Công Nam cũng khiến người mẫu nhanh trí "đẩy thuyền", cho lời khen “có nét phu thê" và tự xưng là “thuyền trưởng” cho hai nghệ sĩ này. Màu sắc trang phục cũng được cô nàng để ý và lần nữa đặt câu hỏi liệu concept của nhóm anh trai này có phải là Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ hay không.

Duy Khánh cũng được Gil Lê khen ngợi bởi visual trẻ trung, trong sáng trong tiết mục nhóm, ví anh tài như em út của nhóm. Tuy vậy, Gil Lê cũng “chỉ điểm" người nào đưa ra ý tưởng tung lông vũ khắp sân khấu, bởi ngoài hiệu ứng hình ảnh thì sẽ là “chông gai" cho đội sản xuất dọn dẹp hậu chương trình.

Tiết mục Anh Nhà Ở Đâu Thế ngập tràn visual từ các anh tài

Minh Tú và Gil Lê cũng dành luôn “lời khen” cho một anh tài khác có màu tóc bạch kim giống Duy Khánh - Jun Phạm, người từng than thở với nữ siêu mẫu sẽ nhường lại hào quang cho đàn em vì đã có tuổi nhưng nay lại nhuộm ngay màu tóc sáng chói, thậm chí hai anh tài còn có phần trang điểm nổi bật, “đính đá kim sa" nhiều hơn hẳn 3 anh tài còn lại.

Cô còn đùa vui rằng hai anh tài nhuộm tóc nổi bật hơn thì chắc chắn sẽ “sân si", “hơn thua” hơn so với các thành viên khác. Tuy vậy, Minh Tú cũng khen ngợi sự đầu tư và tâm huyết của anh chàng cho chương trình. Trong suốt khoảng thời gian từ khi công bố sẽ tham gia ATVNCG, Duy Khánh gần như biến mất để tập luyện và học nhảy, học hát,... đủ để thấy anh chàng quyết tâm với chương trình thế nào.

Hai ngôi sao bén duyên từ chương trình Sao Nhập Ngũ

Cặp bạn thân có tiếng thân thiết và "lầy lội"

Duy Khánh và Minh Tú là cặp bạn thân "lầy lội" đã bén duyên chơi cùng nhau từ năm 2021 sau khi cùng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Thậm chí anh chàng từng đăng hình Minh Tú tham dự sinh nhật anh cùng tấm hình chỉnh sửa “giả trân” để công bố Minh Tú mang thai con của Duy Khánh khiến khán giả không thể bật cười vì độ thân thiết của hai nghệ sĩ.