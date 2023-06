Minh Triệu thành "cô giáo mát tay" đào tạo Hoa hậu sau 15 năm vào showbiz

Minh Triệu bắt đầu bước chân vào showbiz từ năm 2008. 15 năm đã trôi qua, cô gái nhỏ ngây thơ ngày đầu lên Sài Gòn của nhiều năm về trước đã trở thành nàng siêu mẫu có địa vị cao trong làng giải trí.

Minh Triệu tên đầy đủ là Phạm Đình Minh Triệu, sinh ra tại Tuy Hòa, Phú Yên trong 1 gia đình có 4 anh chị em. Rời quê hương Phú Yên, Minh Triệu theo học khoa Quan Hệ Quốc Tế, Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP. HCM.

Từ khi là thiếu nữ, Minh Triệu đã sở hữu chiều cao vượt bậc cùng đôi chân dài thẳng tắp. Năm 2008, Minh Triệu trở thành người mẫu độc quyền của công ty người mẫu Venus do Vũ Khắc Tiệp làm chủ. Thời điểm đó, dù có thế mạnh về hình thể nhưng Minh Triệu gần như không có bất kỳ mối quan hệ nào trong showbiz.

Sau khi trở thành người mẫu độc quyền của Venus, ông bầu Khắc Tiệp đã quyết định đăng ký cho Minh Triệu dự thi Siêu mẫu Việt Nam. Theo tiết lộ, Khắc Tiệp đã âm thầm đăng ký mà không thông báo cho Minh Triệu vì sợ rằng cô nàng sẽ từ chối tham gia. Nào ngờ, cơ duyên đặc biệt này đã mang đến cho Minh Triệu giải Đồng của Siêu mẫu Việt Nam và trở thành bước đệm để người đẹp phát triển trong showbiz.

Sau giải Đồng Siêu mẫu Việt Nam, Minh Triệu dự định tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng lịch thi Bán kết lại trùng với kỳ thi ở trường Đại học nên cuối cùng cơ duyên với cuộc thi nhan sắc đành dang dở.

Siêu mẫu Việt sải bước trên sàn catwalk quốc tế

Sở hữu thần thái cùng chiều cao lý tưởng, Minh Triệu nhận được sự yêu thích của nhiều nhà thiết kế và liên tục sải bước trên các sàn diễn thời trang cao cấp. Minh Triệu từng nhận danh hiệu "Best model of the year". Năm 2014, Minh Triệu được lên trang bìa tạp chí Fashion World của Pháp, đại diện cho giới người mẫu đương đại Việt Nam.

Ngày 11/9/2012, Minh Triệu được lựa chọn trở thành gương mặt mở màn cho phần trình diễn của NTK Arefeh Mansouri, thuộc Emerge fashion show Spring 2013, nằm trong khuôn khổ tuần lễ thời trang New York. Sau đó, Minh Triệu tiếp tục sải bước trong Couture Fashion Week.

Với gương mặt lạnh, hình thể đẹp và chiều cao lý tưởng, Minh Triệu nổi bật không kém dàn người mẫu ngoại trên sàn catwalk quốc tế. Minh Triệu cũng được đánh giá là một trong những người mẫu thành công trên thị trường quốc tế.

Tại sàn diễn Việt, Minh Triệu thường được các nhà thiết kế lựa chọn là vedette để trình diễn các bộ sưu tập.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Minh Triệu từng lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Người đẹp từng góp mặt trong các bộ phim như Vòng Eo 56, Vu Quy Đại Náo, Tìm Chồng Cho Mẹ...

Không chỉ là siêu mẫu hàng đầu, Minh Triệu cũng là một người đẹp mát tay trong lĩnh vực kinh doanh. Minh Triệu từng kinh doanh phòng trà và sau này hợp tác cùng người bạn thân thiết Hoa hậu Kỳ Duyên kinh doanh thời trang.

"Cô giáo mát tay" đào tạo Hoa hậu

Bên cạnh việc trình diễn thời trang, Minh Triệu cũng thường xuyên đảm nhận vai trò giảng dạy catwalk cho nhiều người đẹp Việt. Minh Triệu từng được ekip của các nàng Hậu như Lê Nguyễn Bảo Ngọc hay Phạm Ngọc Phương Anh tin cậy giao trọng trách hướng dẫn trình diễn trước khi lên đường đi thi quốc tế.

Minh Triệu cùng học trò Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Thành tích giảng dạy cao nhất mà Minh Triệu có được đó chính là ngôi vị Miss Intercontinental 2022 của học trò Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Mới đây nhất, Minh Triệu gây ấn tượng với vai trò mentor của cuộc thi The Face Vietnam 2023 cùng Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Với kinh nghiệm catwalk cùng kỹ năng giảng dạy được Minh Triệu trau dồi nhiều năm qua, netizen tin tưởng rằng Minh Triệu cùng với Kỳ Duyên sẽ tạo nên một team "cực mạnh" tại The Face Vietnam 2023 năm nay.