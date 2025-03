Trong cuộc phỏng vấn trên Vanity Fair ngày 18/3, Gwyneth Paltrow gây chú ý khi chia sẻ về việc kết hợp với Timothée Chalamet trong bộ phim mới Marty Supreme, dự kiến phát hành vào tháng 12.

Theo mô tả, Marty Supreme là bộ phim hài - chính kịch về chủ đề thể thao do Josh Safdie sản xuất, đạo diễn và đồng biên kịch (cùng Ronald Bronstein). Phim được lấy cảm hứng từ vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp Martin “Marty” Reisman.

Dù đây là nhân vật có thật, nguồn tin thân cận với quá trình sản xuất khẳng định đây không phải phim tiểu sử, mà là tác phẩm hư cấu.

Gwyneth Paltrow táo bạo trong ảnh chụp cho Vanity Fair. Ảnh: Vanity Fair.

Trong phim, Chalamet vào vai nhà vô địch bóng bàn Marty, lúc ông mới bắt đầu sự nghiệp vào thập niên 1950 ở New York. Paltrow đảm nhận vai người phụ nữ đã kết hôn với một nhân vật trong giới mafia bóng bàn và vướng vào mối quan hệ tình ái cùng Marty. Đây là vai diễn quan trọng đầu tiên của Paltrow sau 15 năm.

Nữ diễn viên Iron Man xác nhận giữa cô và tài tử kém 23 tuổi không những đóng cảnh thân mật với nhau, mà còn “rất nhiều”.

“Chúng tôi có rất nhiều cảnh sex trong bộ phim này. Rất nhiều (nhấn mạnh 2 lần)... Họ gặp nhau khi cô ấy có cuộc sống khá khó khăn. Tôi nghĩ anh ấy thổi luồng sinh khí mới vào cô ấy. Tuy nhiên, mối quan hệ mang tính chất giao dịch đối với cả hai bên”, người đẹp sinh năm 1972 chia sẻ.

Trước câu hỏi cô và Chalamet có rơi vào nhiều tình huống dễ bị tổn thương không, ngôi sao Talented Mr. Ripley trả lời: “Hơn thế nữa”.

Theo Paltrow, hai người được làm việc với điều phối viên cảnh thân mật trên phim trường. Đối với nữ diễn viên 7X, đây là điều cô chưa từng làm trong suốt thời gian dài hoạt động tại Hollywood, dẫn đến gặp chút khó khăn trong quá trình quay phim.

“Hiện nay có một thứ gọi là điều phối viên thân mật mà tôi không biết có tồn tại. Khi điều phối viên hỏi có đồng ý với động tác nào đó không, tôi trả lời: ‘Cô gái, tôi đến từ thời đại mà bạn phải khỏa thân, lên giường và máy quay bật lên'. Tôi và Chalamet yêu cầu người điều phối cảnh thân mật lùi lại một chút. Tôi không biết diễn viên mới bắt đầu thế nào, nhưng ai đó chỉ bảo tôi cần đặt tay ở đâu, với tư cách là nghệ sĩ, tôi cảm thấy ngột ngạt vì điều đó”, nữ diễn viên kể.

Đề cập đến khoảng cách tuổi tác với chàng thơ nước Pháp , minh tinh thắng giải Oscar cho biết có cảm giác như cô 109 tuổi, còn bạn trai Kylie Jenner còn là trẻ vị thành niên.

Paltrow ca ngợi vẻ ngoài điển trai của Chalamet, thậm chí còn gọi nam diễn viên sinh năm 1995 là biểu tượng gợi cảm.

“Cậu ấy là đứa trẻ lịch sự, được nuôi dạy tử tế... Cậu ấy là người thực sự nghiêm túc với công việc và là đối tác vui tính”, nhà sáng lập thương hiệu phong cách sống Goop nhấn mạnh.

Paltrow có nhiều cảnh thân mật với bạn diễn kém 23 tuổi trong phim mới. Ảnh: GC.

Trong cảnh thân mật đầu tiên được hé lộ, Paltrow mặc chiếc váy đỏ sang trọng, quý phái, đứng cùng tài tử Dune trong đường hầm ở New York. Paltrow với biểu cảm đầy tâm sự ôm Chalamet từ phía sau. Hai diễn viên sau đó hôn nhau, rồi Chalamet đẩy bạn diễn lớn tuổi vào tường và thực hiện những động tác táo bạo hơn.

Gwyneth Paltrow trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm tạm dừng diễn xuất. Cô cho biết đồng ý nhận vai sau khi được em trai, đạo diễn Jake Paltrow, động viên. Trước đó, cô có nhiều lời mời khác nhưng đều từ chối.

Cô muốn tập trung vào việc làm mẹ của hai con mà cô có với chồng cũ Chris Martin: Apple (20 tuổi) và Moses (18 tuổi). Theo Paltrow, cô biết giai đoạn tuổi thơ của các con là hữu hạn, không muốn làm bất cứ điều gì khiến cô phải xa con mình. Hiện tại, khi cả hai con đều học đại học, Paltrow cho biết cuối cùng cũng có thời gian để diễn xuất trở lại.

Gwyneth Paltrow là diễn viên, ca và nhạc sĩ Mỹ. Cô xuất thân trong gia đình hoạt động nghệ thuật, với bố là đạo diễn, biên kịch kiêm nhà sản xuất phim Bruce Paltrow. Mẹ cô là diễn viên Blythe Danner, từng thắng giải Emmy và Tony.

Paltrow gia nhập ngành giải trí vào năm 1989, được yêu thích qua các bộ phim Emma, Sliding Doors, The Talented Mr. Ripley, Proof, Iron Man (phần 1,2 và 3), The New Normal, The Avengers...

Năm 1998, Paltrow giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim Shakespeare in Love của đạo diễn John Madden. Cô cũng thắng giải Quả cầu Vàng ở hạng mục tương tự.