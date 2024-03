Minh tinh hạng A bị nhà sản xuất ép quan hệ với bạn diễn nam

Sharon Stone là một trong những minh tinh được săn đón bậc nhất Hollywood trong thập niên 1990. Giai đoạn này, bà được xem là biểu tượng gợi cảm của màn ảnh với hàng loạt vai diễn nóng bỏng trong Basic Instinct, Casino ... Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ diễn viên cũng trải qua nhiều thăng trầm, nhiều lần bị các nhân vật quyền lực trong làng điện ảnh quấy rối tình dục.

Sharon Stone và Billy Baldwin trong Sliver.

Theo Pagesix, ngày 12/3, Sharon Stone gây chấn động khi tiết lộ một trong những câu chuyện hậu trường tương tự khi sản xuất Sliver (1993). Cụ thể, sao nữ cho biết bạn diễn Billy Baldwin gặp vấn đề và không thể diễn cảnh nóng giữa 2 người một cách suôn sẻ. Nhà sản xuất Robert Evans sau đó đã hẹn gặp Sharon Stone trong phòng riêng và đề xuất bà phải ngủ với bạn diễn của mình để tăng "phản ứng hóa học" trên phim.



Sharon Stone cho biết lúc đó đã hết sức tức tối trước lời đề nghị của nhà làm phim. Bà còn cho rằng Robert Evans ám chỉ mình là vấn đề của đoàn phim, vì đã quá cứng nhắc nên khiến Billy Baldwin cảm thấy khó gần. Nữ diễn viên càng bức xúc hơn khi trước đó chính mình là người từng phản đối mời Billy Baldwin đóng chính và đề xuất ekip chọn tài tử Michael Douglas nhưng không được chấp thuận.

Nhà sản xuất Robert Evans - qua đời năm 2019.

Câu chuyện này từng được Sharon Stone nhắc đến trong cuốn tự truyện The Beauty of Living Twice phát hành năm 2021. Tuy nhiên, lúc đó, nữ diễn viên không để lộ tên NSX và nam diễn viên này.



Sau phát ngôn của Sharon Stone, Billy Baldwin cũng lập tức lên tiếng về những ồn ào. Nam diễn viên khẳng định chính bà là người đã cố gắng tiếp cận và tán tỉnh ông trong quãng thời gian họ làm việc chung. Tuy nhiên, ngôi sao Flatliners đã chủ động né tránh và không muốn dây dưa với Sharon Stone. Billy Baldwin cũng cho biết đang nghĩ đến việc viết một cuốn tự truyện riêng để "bóc phốt" ngược lại nữ diễn viên.