Minh Như - Quán quân Nhân Tố Bí Ẩn 2016: Từ nữ sinh bị gia đình cấm cản ca hát đến ca sĩ nổi tiếng quốc tế

Gia đình cấm cản theo ca hát



Minh Như - Quán quân Nhân Tố Bí Ẩn 2016 sinh ra và lớn lên tại An Giang. Sở hữu giọng hát cực ngọt, ít ai ngờ cô gái gốc miền Tây này chưa từng qua trường lớp đào tạo nào, lại từng bị gia đình cấm cản đến với con đường nghệ thuật.

Minh Như sống xa bố mẹ từ bé và phải lớn lên trong tình yêu thương của bà. Ấp ủ niềm đam mê âm nhạc từ năm lớp 4, lớp 5, đặc biệt là những ca khúc Âu Mỹ, Minh Như thường dùng nhà tắm là sân khấu nhỏ giúp cô luyện giọng mỗi ngày, học theo những video nghệ sĩ nước ngoài hát trên YouTube. Nữ sinh 16 tuổi năm đó phát huy tài năng khi chinh chiến ở những cuộc thi ở trường học, tỉnh, thành phố, và không nằm ngoài dự đoán bởi luôn đạt giải thưởng cao.

Hành trình chông gai thành Quán quân Nhân Tố Bí Ẩn 2016

Hành trình đến với X-Factor của Minh Như cũng chẳng mấy dễ dàng. Ban đầu gia đình không ủng hộ Minh Như vì cho rằng chuyện đi thi hát tốn kém, chưa chắc đỗ vì phải gặp nhiều đối thủ mạnh. Phải mất một thời gian, Minh Như cũng thuyết phục được mẹ cho phép lên TP HCM ghi danh chương trình nhờ vào thành tích của các cuộc thi âm nhạc nhỏ trước đó.

Ngay từ những vòng đầu tiên, Minh Như đã được đánh giá cao vì ngoại hình sáng sân khấu, chất giọng nội lực cùng khả năng hát đa dạng. Giám khảo Hồ Quỳnh Hương khi đó còn cho rằng cô gái này không làm ca sĩ sẽ "rất uổng phí". Sau khi tỏa sáng với ca khúc I Have Nothing của diva Whitney Houston, cô bắt đầu được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân.

Quá trình thi hát, Minh Như tạo nhiều tranh cãi vì tuổi đời còn nhỏ khi đứng trên sân chơi lớn. Đỉnh điểm là khi cô thể hiện ca khúc Không Quan Tâm của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, giám khảo Thanh Lam và Tùng Dương đã phản ứng mạnh với tiết mục này. Họ nhận xét tư duy chọn bài của Minh Như còn sai lệch, vì thông điệp "không quan tâm" của bài hát có thể khiến giới trẻ suy nghĩ ngông cuồng. Khi Hồ Quỳnh Hương bênh vực học trò, Thanh Lam viết lên trang cá nhân, ngụ ý Minh Như bị thổi phồng khả năng quá mức. Cuộc thi X-Factor năm đó gây chú ý với các tranh cãi gay gắt của bốn giám khảo về thí sinh 17 tuổi.



Tạm gác mọi ồn ào, Minh Như tập trung hơn cho các tiết mục ở chặng cuối cuộc thi. Kết quả, Minh Như đã xuất sắc trở thành quán quân Nhân Tố Bí Ẩn mùa 2 với chiến thắng với tỷ lệ áp đảo trên 41%.

Thí sinh Việt "gây bão" ở American Idol

Sau cuộc thi, Minh Như có phần im ắng vì vẫn chưa thoải mái với danh hiệu Quán quân. Mẹ cô tiết lộ con gái từng bị stress nặng và liên tục khóc vì áp lực quá lớn khi thấy các thí sinh cùng cuộc thi ra nhiều sản phẩm. Sau khi loay hoay, Minh Như chọn gác lại giấc mơ nghệ thuật để hoàn thành việc học.

Dù không ồn ào ra mắt sản phẩm hoành tráng như các đồng đội tại X-Factor nhưng cô bé sinh năm 1999 vẫn chăm chỉ tập luyện đều đặn với những bản cover nhạc ngoại nổi tiếng. Khả năng hát tiếng Anh của Minh Như được Walt Disney chú ý và mời cô hát nhạc phim Moana phiên bản tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2016.

Năm 2018, Minh Như cùng bố mẹ và em trai sang Mỹ định cư. Sống xa xứ, Minh Như vẫn tiếp tục nuôi đam mê ca hát, tham gia nhiều hoạt động văn nghệ ở trường. Nữ ca sĩ cũng nhận lời mời của nhiều bầu show để biểu diễn cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại.



Minh Như ở American Idol 2019

Có ý định nung nấu lại con đường nghệ thuật, Minh Như xuất hiện ở American Idol. Màn lộ diện của Minh Như với tiết mục One Night Only (Jennifer Hudson) đã gây chú ý ở tập đầu show âm nhạc nước ngoài. Cô có cơ hội gặp gỡ ban giám khảo Lionel Richie, Katy Perry... và trở thành thí sinh nổi bật nhất trong số hàng trăm người thử giọng ở tập đầu.

Trên fanpage chương trình, nhiều khán giả khen ngợi Minh Như, so sánh cô với Jessica Sanchez - thí sinh gốc Á từng đoạt Á quân American Idol 2012. Một số người đánh giá cô là ứng cử viên tiềm năng của ngôi Quán quân. Nhiều trang báo trích lại lời giám khảo nhận xét cô là phiên bản kế tiếp của Kelly Clarkson - Quán quân mùa đầu. Tuy chỉ lọt vào top 40 American Idol 2019 nhưng đối với Minh Như, đây chính là một bước ngoặt đầy kỳ diệu và đáng tự hào.

Bị nghi ngờ là Lady Mây ở tập 1 Ca Sĩ Mặt Nạ

Sau American Idol 2019, Minh Như vẫn tiếp tục nhận lời đi hát ở các show hải ngoại. Mới đây nhất, nữ ca sĩ được cho là đã trở về Việt Nam tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ dưới tên Lady Mây. Đây cũng là nhân vật mascot gây ấn tượng mạnh với khán giả với giọng hát đầy nội lực, nốt cao chuẩn diva khiến dàn giám khảo cũng phải xuýt xoa.

Khi gợi ý về thân thế của mình, Lady Mây chia sẻ: "Tôi được mọi người đón nhận trong chỉ 1 đêm duy nhất... I Will Always Love You". Các dữ kiện sau đó của Lady Mây tiếp tục hé lộ: từng làm Quán quân của chương trình âm nhạc, sở hữu chất giọng theo trường phái vocalist thực lực và với câu nói "chỉ 1 đêm duy nhất" làm nhiều người nhớ ngay đến Minh Như.



Lady Mây được nhiều khán giả dự đoán là Minh Như

Vẻ ngoài xinh đẹp của Minh Như, cô còn lấy nghệ danh khác là Myra Trần

Ảnh: Nhân Tố Bí Ẩn, FC Minh Như

https://kenh14.vn/minh-nhu-quan-quan-nhan-to-bi-an-2016-tu-nu-sinh-bi-gia-dinh-cam-can-ca-hat-den-ca-si-noi-tieng-quoc-te-20220722152924451.chn