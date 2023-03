Minh Hằng thông báo tin vui trong ngày sinh nhật chồng

Sau gần 1 năm tổ chức đám cưới hoành tráng với chồng doanh nhân, Minh Hằng đích thân xác nhận đã mang thai con đầu lòng. Sau khi thông báo tin vui vào tối 3/3, Minh Hằng đã tổ chức tiệc sang trọng trên du thuyền để mừng tuổi mới cho ông xã. Hoá ra, nữ ca sĩ đã chọn dịp đặc biệt là sinh nhật chồng để chia sẻ cột mốc mới của gia đình.

Trong những tháng đầu thai kì, mẹ bầu Minh Hằng được khen ngợi bởi nhan sắc mặn mà, nụ cười rạng rỡ. Khi chụp ảnh kỷ niệm cùng chồng, Minh Hằng tự tin diện chiếc váy ôm sát người để khoe bụng bầu. Minh Hằng cho biết đã trải qua 3 chuyến bay, suốt 3 tháng trời ròng rã và 10 buổi hẹn thót tim cùng bác sĩ mới sẵn sàng công bố niềm hạnh phúc khi được lên chức.

Minh Hằng để lộ rõ bụng lùm lùm, hạnh phúc chúc mừng sinh nhật chồng

Nhan sắc nổi bật của mẹ bầu trong những tháng đầu thai kì

Đông Nhi - Phạm Quỳnh Anh cũng thể hiện rõ sự hào hứng khi bạn thân nhập hội bỉm sữa

Minh Hằng và chồng doanh nhân kết hôn vào năm 2022, cặp đôi có 6 năm bên nhau trước khi đi đến quyết định về chung nhà. Sau đám cưới, nữ ca sĩ thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống hôn nhân nhưng vẫn giữ nguyên tắc không lộ dung mạo "nửa kia".

Về lý do quyết "giấu" chồng, Minh Hằng từng giải thích: "Mình hay nói với anh rằng cảm ơn anh vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên anh nằm trong top keywords của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng, nhưng gia đình, bạn bè, khách mời của mình không là nghệ sĩ, do đó bảo mật thông tin là điều mình cố gắng dành cho anh".